Sky/ARD-Produktion „Babylon Berlin“ und Macher der Netflix-Serie „Dark“ sind für den Grimme Preis nominiert

Der Serienboom erreicht den Grimme Preis. Zu den Nominierten in diesem Jahr zählen sowohl die viel beachtete Ko-Produktion von Sky und der ARD, "Babylon Berlin", die in der Kategorie Serien nominiert wurde, als auch Baran bo Odar und Jantje Friese für Buch und Idee für die erste deutsche Netflix-Serie „Dark“. Ebenfalls nominiert wurde ProSieben für die Joko&Klaas-Aktion #GoslingGate. Insgesamt wurden 70 Produktionen und Einzelleistungen für den 54. Grimme Preis nominiert.

Von

Ab dem 27. Januar tagen die Jurys in Marl, die insgesamt bis zu 16 Grimme-Preise vergeben können. Die Auszeichnungen werden dann am 13. April 2018 im Theater der Stadt Marl verliehen „Die Zahl der Einreichungen zeigt, dass sich der Serien-Boom auch in Deutschland weiter fortsetzt“, so Frauke Gerlach, Direktorin des Grimme-Instituts. Insgesamt 27 Serien waren in der Kategorie Fiktion in der Auswahl, fünf davon wurden für einen Grimme-Preis nominiert. Die Serie „Dark“ (Netflix) erhielt eine Spezialnominierung für Buch und Idee. Damit ist zum ersten Mal auch eine Serie eines Streaminganbieters im Rennen.

Hier die Nominierungen im Einzelnen:

Nominierungen Kategorie Fiktion

Am Abend aller Tage (BR)

Buch: Markus Busch – nach der Novelle „Die Aspern-Schriften“ von Henry James

Regie: Dominik Graf

Redaktion: Claudia Simionescu (BR)

Produktion: Memento Film, Leitwolf Filmproduktion, Palatin Media

Erstausstrahlung: Das Erste, Mittwoch, 31.05.2017, 20.15 Uhr

Das Leben danach (WDR)

Buch: Eva Zahn, Volker A. Zahn

Regie: Nicole Weegmann

Redaktion: Lucia Keuter (WDR)

Produktion: Polyphon

Erstausstrahlung: Das Erste, Mittwoch, 27.09.2017, 20.15 Uhr

Der König von Berlin (RBB/ARD Degeto)

Buch: Lars Kraume

Regie: Lars Kraume

Redaktion: Josephine Schröder-Zebralla (RBB), Katja Kirchen (ARD Degeto)

Produktion: Olga Film

Erstausstrahlung: Das Erste, Samstag, 23.09.2017, 20.15 Uhr

Die Maßnahme (BR)

Buch: Alexander Costea

Regie: Alexander Costea

Redaktion: Natalie Lambsdorff (BR)

Produktion: schöne neue filme, HFF München

Erstausstrahlung: Das Erste, Dienstag, 04.07.2017, 23.05 Uhr

Eine unerhörte Frau (ZDF/ARTE)

Buch: Christian Lex, Angelika Schwarzhuber

Regie: Hans Steinbichler

Redaktion: Daniel Blum (ZDF), Olaf Grunert (ZDF/ARTE)

Produktion: Lailaps Pictures

Erstausstrahlung: ARTE, Freitag, 14.04.2017, 20.15 Uhr

Goster (HR)

Buch: Markus Busch, Didi Danquart

Regie: Didi Danquart

Redaktion: Liane Jessen (HR)

Produktion: Hessischer Rundfunk

Erstausstrahlung: Das Erste, Dienstag, 16.05.2017, 23.00 Uhr

Katharina Luther (MDR/ARD Degeto/BR/SWR)

Buch: Christian Schnalke

Regie: Julia von Heinz

Redaktion: Claudia Simionescu (BR), Jana Brandt (MDR), Johanna Kraus (MDR), Christine Strobl

(ARD Degeto), Manfred Hattendorf (SWR)

Produktion: EIKON Süd, Cross Media, Conradfilm, Tellux Film

Erstausstrahlung: Das Erste, Mittwoch, 22.02.2017, 20.15 Uhr

Königin der Nacht (SWR)

Buch: Kathrin Bühlig, Burt Weinshanker

Regie: Emily Atef

Redaktion: Michael Schmidl (SWR)

Produktion: SWR

Erstausstrahlung: Das Erste, Mittwoch, 01.02.17, 20.15 Uhr

Landgericht – Geschichte einer Familie (ZDF)

Buch: Heide Schwochow nach dem Roman „Landgericht“ von Ursula Krechel

Regie: Matthias Glasner

Redaktion: Caroline von Senden (ZDF), Solveig Cornelisen (ZDF)

Produktion: UFA Fiction, MIA Film

Erstausstrahlung: ZDF, Samstag, 30.01.2017 + Sonntag, 01.02.2017, 20.15 Uhr

Tatort – Borowski und das Fest des Nordens (NDR)

Buch: Markus Busch

Regie: Jan Bonny

Redaktion: Sabine Holtgreve (NDR)

Produktion: Nordfilm

Erstausstrahlung: Das Erste, Sonntag, 18.06.2017, 20.15 Uhr

Tatort – Stau (SWR)

Buch: Daniel Bickermann, Dietrich Brüggemann

Regie: Dietrich Brüggemann

Redaktion: Brigitte Dithard (SWR),

Produktion: SWR

Erstausstrahlung: Das Erste, Sonntag, 10.09.2017, 20.15 Uhr

Wunschkinder (WDR/ARD Degeto)

Buch: Dorothee Schön

Regie: Emily Atef

Redaktion: Götz Schmedes (WDR), Christine Strobl (ARD Degeto)

Produktion: X Filme Creative Pool

Erstausstrahlung: Das Erste, Donnerstag, 25.01.2017, 20.15 Uhr

Zuckersand (BR/ARD Degeto/MDR)

Buch: Dirk Kummer, Bert Koß

Regie: Dirk Kummer

Redaktion: Claudia Simionescu (BR), Christine Strobl (ARD Degeto), Jana Brandt (MDR), Stephanie

Dörner (MDR)

Produktion: Claussen+Putz Filmproduktion

Erstausstrahlung: Das Erste, Mittwoch, 11.10.2017, 20.15 Uhr

Zwei (WDR)

Buch: Frank Zeller, Ariane Zeller

Regie: Ariane Zeller

Redaktion: Caren Toennissen (WDR), Corinna Liedtke (WDR)

Produktion: Akzente Film- & Fernsehproduktion

Erstausstrahlung: Das Erste, Mittwoch, 19.04.2017, 20.15 Uhr

Serien

4 Blocks (TNT)

Buch: Richard Kropf, Bob Konrad, Hanno Hackfort, Marvin Kren, Benjamin Hessler

Regie: Marvin Kren

Redaktion: Anke Greifeneder (TNT)

Produktion: Wiedemann & Berg Television

Erstausstrahlung: TNT, Montag, 08.05.2017, 21.00 Uhr

Babylon Berlin (Sky/ARD Degeto/WDR)

Buch: Tom Tykwer, Achim von Borries, Hendrik Handloegten

Regie: Tom Tykwer, Achim von Borries, Hendrik Handloegten

Redaktion: Christine Strobl (ARD Degeto), Sascha Schwingel (ARD Degeto), Carolin Haasis (ARD

Degeto), Gebhard Henke (WDR), Caren Toennissen (WDR), Marcus Ammon (Sky), Frank Jastfelder

(Sky)

Produktion: X Filme Creative Pool, Beta Film, Sky Deutschland, Degeto Film

Erstausstrahlung: SKY, Freitag, 13.10.2017, 20.15 Uhr

Hindafing (BR)

Buch: Niklas Hoffmann, Rafael Parente, Boris Kunz

Regie: Boris Kunz

Redaktion: Elmar Jaeger (BR), Annette Siebenbürger (BR)

Produktion: NEUESUPER

Erstausstrahlung: BR, Dienstag, 16.05.2017, 20.15 Uhr

Das Verschwinden (ARD Degeto/BR/NDR/SWR)

Buch: Bernd Lange, Hans-Christian Schmid

Regie: Hans-Christian Schmid

Redaktion: Claudia Grässel (ARD Degeto), Sascha Schwingel (ARD Degeto), Bettina Ricklefs (BR),

Claudia Simionescu (BR), Christian Granderath (NDR), Sabine Holtgreve (NDR), Kerstin Freels

(SWR)

Produktion: 23/5 Filmproduktion, MIA Film

Erstausstrahlung: Das Erste, Sonntag, 22.10.2017, 21.45 Uhr

Spezial

Heinz Strunk für Buch und Hauptrolle in „Jürgen – Heute wird gelebt“ (WDR)

Erstausstrahlung: WDR, Mittwoch, 20.09.2017, 20.15 Uhr

Baran bo Odar und Jantje Friese für Buch und Idee für „Dark“ (Netflix)

Erstveröffentlichung: Netflix, Freitag, 01.12.2017, 00.00 Uhr

Nominierungen Kategorie Info & Kultur

Ab 18! Du warst mein Leben (ZDF/3sat)

Buch/Regie: Rosa Hannah Ziegler

Redaktion: Daniel Schössler

Produktion: Wendländische Filmkooperative

Erstausstrahlung: 3sat, Montag, 06.11.2017, 22.55 Uhr

Alles gut. Ankommen in Deutschland (NDR/SWR)

Buch/Regie: Pia Lenz

Redaktion: Barbara Denz (NDR), Gudrun Hanke El-Ghomri (SWR)

Produktion: Pier 53 Filmproduktion

Erstausstrahlung: Das Erste, Mittwoch, 30.08.2017, 23.15 Uhr

Anton und ich (ZDF)

Buch/Regie: Hans Dieter Grabe

Redaktion: Andreas Gries

Produktion: ZDF

Erstausstrahlung: ZDF, Mittwoch, 13.12.2017, 01.00 Uhr

Bimbes – die schwarzen Kassen des Helmut Kohl (SWR)

Buch/Regie: Stephan Lamby, Egmont R. Koch

Redaktion: Thomas Schneider, Brigitta Weber

Produktion: ECO Media

Erstausstrahlung: Das Erste, Montag, 04.12.2017, 22.45 Uhr

Cahier Africain (ZDF/3sat)

Buch/Regie: Heidi Specogna

Redaktion: Katya Mader, Udo Bremer

Produktion: PS Film, Filmpunkt

Erstausstrahlung: 3sat, Montag, 04.12.2017, 22.25 Uhr

Die Story im Ersten: Verschwunden in Deutschland

– Auf der Suche nach vermissten Flüchtlingsjungen (SWR/BR)

Buch/Regie: Natalie Amiri, Anna Tillack

Redaktion: Thomas Reutter (SWR), Astrid Harms (BR)

Produktion: SWR, BR

Erstausstrahlung: Das Erste, Montag, 27.03.2017, 22.45 Uhr

Junger Dokumentarfilm: Leyla (SWR)

Buch/Regie: Asli Özarslan

Redaktion: Gudrun Hanke El-Ghomri

Produktion: Essence Film

Erstausstrahlung: SWR, Mittwoch, 04.10.2017, 23.25 Uhr

Komplizen? VW und die brasilianische Militärdiktatur (NDR/SWR)

Buch/Regie: Stefanie Dodt, Thomas Aders

Redaktion: Britta von der Heide (NDR), Jochen Graebert (NDR), Susanne Sterzenbach (SWR)

Produktion: NDR, SWR

Erstausstrahlung: Das Erste, Montag, 24.07.2017, 23.25 Uhr

Overgames (RBB/WDR/ARTE)

Buch/Regie: Lutz Dammbeck

Redaktion: Dagmar Mielke (RBB), Jutta Krug (WDR), Caroline Mutz (ARTE)

Produktion: RBB

Erstausstrahlung: ARTE, 06.03.2017, 23.15 Uhr

Peter Handke – Bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte… (SWR)

Buch/Regie: Corinna Belz

Redaktion: Simone Reuter

Produktion: Zero One

Erstausstrahlung: SWR, Donnerstag, 07.12.2017, 23.45 Uhr

Sewol – Die gelbe Zeit (BR)

Buch: Gregor Koppenburg, Britta Schwehm

Regie und Konzept: Minsu Park

Redaktion: Petra Felber, Fatima Abdollahyan

Produktion: Nominal Film, Dreamlead Pictures, Hochschule für Film und Fernsehen München

Erstausstrahlung: BR, Dienstag, 23.05.2017, 22.30 Uhr

Staatsdiener (ZDF/ARTE)

Buch/Regie: Marie Wilke

Redaktion: Anne Even (ZDF/ARTE), Olaf Grunert (ZDF/ARTE)

Produktion: Kundschafter Filmproduktion

Erstausstrahlung: ARTE, Donnerstag, 08.06.2017, 23.10 Uhr

Striche ziehen (MDR/RBB)

Buch/Regie: Gerd Kroske

Redaktion: Katja Wildermuth (MDR), Rolf Bergmann (RBB)

Produktion: Realistfilm

Erstausstrahlung: MDR, Donnerstag, 02.01.2017, 23.35 Uhr

Terrorjagd im Netz (RBB/ARTE)

Buch/Regie: Friedrich Moser

Redaktion: Christian von Behr (RBB/ARTE)

Produktion: Blue and Green Communication

Erstausstrahlung: ARTE, Dienstag, 12.09.2017, 20.15 Uhr

Sportclub Story: Testosterongesteuert – Wenn aus Fußballerinnen Männer werden (NDR)

Buch/Regie: Anne Strauch, Ina Kast

Redaktion: Matthias Cammann

Produktion: NDR

Erstausstrahlung: NDR, Sonntag, 17.09.2017, 23.35 Uhr

Geschichte im Ersten: Wie starb Benno Ohnesorg? (RBB/HR)

Buch/Regie: Klaus Gietinger, Margot Overrath, Uwe Soukup

Redaktion: Rolf Bergmann (RBB), Sabine Mieder (HR)

Produktion: RBB, HR

Erstausstrahlung: Das Erste, Montag, 29.05.2017, 23.45 Uhr

Serien & Mehrteiler

Ihre Meinung (WDR)

Autoren: Jens Eberl, Philipp Wundersee

Regie: Markus Verhall

Buch und Redaktion: Torsten Beermann, Jessica Briegmann, Michael Heussen, Martin Suckow

Produktion: WDR

Erstausstrahlung: WDR, Donnerstag, 23.03.2017, 20.15 Uhr

Unsere Städte nach ’45 (RB)

(Teil 1: Bomben und Bausünden / Teil 2: Abriss und Protest)

Buch/Regie: Susanne Brahms, Rainer Krause

Redaktion: Michaela Herold

Produktion: Bremedia

Erstausstrahlung: Das Erste, Montag, 06.02.2017, 23.30 Uhr

Spezial

Art of Gaming (ARTE) für die visuell authentische und inhaltlich überzeugende Verknüpfung

von virtuellen Gaming-Welten mit einem entspannt-informativen Fernsehformat

Veröffentlichung: ARTE.tv, Mittwoch, 01.03.2017

Bayreuth 2017 (Sky) für die umfassende, beeindruckend ideen- und facettenreiche Live-

Berichterstattung rund um die Bayreuther Inszenierung von Wagners „Die Meistersinger von

Nürnberg“.

Erstausstrahlung: Sky Arts HD / Sky 1, Dienstag, 25.07.2017, 15.00 Uhr

Journalistische Leistung

Claas Meyer-Heuer (Spiegel TV) für seine exklusiven Recherchen im Rahmen der

Reportage „Afrikanische Flüchtlinge 2017“ für das „Spiegel TV Magazin (RTL)

Erstausstrahlung: RTL, Sonntag, 25.06.2017, 22.15 Uhr

Die Redaktionen von „Panorama“ (NDR/ARD), „Panorama 3“ (NDR) und „Panorama – Die

Reporter“ (NDR) für ihre Berichterstattung zu den Ereignissen des G20-Gipfels

Isabel Schayani für ihre journalistische Gesamtleistung im Jahr 2017 (WDR)

Nominierungen Kategorie Unterhaltung

Der Augenblick – Verzeihen ohne Worte (Sat1)

Regie: Lukas Dudzik

Produktion: Redseven Entertainment

Erstausstrahlung: Sat1, Sonntag, 09.07.2017, 19:00 Uhr

DIY mit Hazel Brugger (ZDF)

Autor: Manuel Butt

Redaktion: Johannes Winkler, Lisa Schmidt, Karolina Salamon (ZDF), Christian Kleinau (ZDF)

Produktion: Prime Productions

Erstveröffentlichung: YouTube, Freitag, 07.07.2017

Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt (ProSieben)

Buch: Jakob Lundt, Micky Beisenherz

Regie: Thomas Schmitt & Thomas Martiens (Einspieler); Johannes Spiecker (Show)

Redaktion: Benedikt Nordmann, Hannes Hiller,

Produktion: Endemol, Florida TV

Erstausstrahlung: ProSieben, Samstag, 09.09.2017, 20:15 Uhr

Kitchen Impossible, Staffel 2 (VOX)

Buch: Sven Steffensmeier, Kekema Iyinboh

Regie: Sven Steffensmeier, Katy Wagner, Laura Bull, Dustin Schöne, Phillip Morant

Redaktion: Thomas Wißmann, Kirsten Rütt, Dirk Döding, Britta Eschenbach

Produktion: Endemol Shine Group Germany

Erstausstrahlung: VOX, Sonntag, 29.01.2017, 20:15 Uhr

Kroymann (RB)

Buch: Sebastian Colley, Maren Kroymann, Hans Zippert, Sven Nagel

Regie: Felix Stienz, Philipp Käßbohrer

Redaktion: Annette Strelow

Produktion: Bildundtonfabrik

Erstausstrahlung: DasErste, Donnerstag, 09.03.2017, 23:30 Uhr

Olaf macht Mut (MDR)

Buch: Olaf Schubert, Björn Mannel, Sven Nagel, Janek Rieke, Jörg Uebber

Regie: Lars Büchel

Redaktion: Uwe Heilenz, Julius Fischer

Produktion: Senator Film Produktion, ELEMENT E

Erstausstrahlung: DasErste, Donnerstag, 24.07.2017, 23:30 Uhr

Schulz & Böhmermann: Folge11 (ZDF/ZDFneo)

Regie: J. Patrick Arbeiter

Redaktion: Daniel Fiedler (ZDF), Sara Lienemann, Julia Thiel, Nora Nagel, Patrick Stenzel, Désirée

Hackbart (btf),

Produktion: Bildundtonfabrik

Erstausstrahlung: ZDFneo, Sonntag, 06.08.2017, 23:15 Uhr

Die Pierre M. Krause Show: Spezialausgabe „Pierre M. Krause trifft Harald Schmidt“ (SWR)

Redaktion: Jan Wirschal

Produktion: Dibido tv

Erstausstrahlung: SWR, Dienstag, 14.03.2017, 23:30 Uhr

The Story of my Life (VOX)

Format: John de Mol

Regie: Ladislaus Kiraly

Redaktion: Sabine Wilmes, Christoph Richter (VOX), Katrin Hector (Talpa)

Produktion: Talpa Germany

Erstausstrahlung: VOX, Dienstag, 11.04.2017, 20:15 Uhr

Trixie Wonderland – Weihnachten mit Trixie Dörfel (WDR)

Buch: Olli Dittrich, Tom Theunissen, Claudius Pläging

Regie: Marcus Foag, Tom Theunissen

Redaktion: Carsten Wiese

Produktion: beckground TV + Filmproduktion

Erstausstrahlung: DasErste, Donnerstag, 21.12.2017, 23:25 Uhr

Spezial

#GoslingGate Circus HalliGalli (ProSieben)

Produktion: Florida TV

Erstausstrahlung: ProSieben, Dienstag, 07.03.2017, 22:15 Uhr

Nominierungen Kategorie Kinder & Jugend

5Vor12 (BR)

Buch: Tillmann Roth, Marcus Roth

Regie: Niklas Weise, Christof Pilsl

Redaktion: Andreas Reinhard

Produktion: TV60FilmproduktionErstausstrahlung: KiKA, Montag, 18.09.2017, 20.35 Uhr

Ab 18! Einmannland (ZDF/3sat)

Regie: Kilian Helmbrecht

Redaktion: Nicole Baum (ZDF)

Produktion: ATARA FILM

Erstausstrahlung: 3sat, Dienstag, 07.11.2017, 23.40 Uhr

Bongo Boulevard (funk)

Buch/Regie: Marie Meimberg

Redaktion: Patrick Abele

Produktion: Meimberg

Erstveröffentlichung: YouTube, Mittwoch, 04.01.2017

Chili Chopstickz (funk)

Buch/Regie: Chon-Dat Nguyen

Redaktion: Marcus Bauer, Mirco Jüngling

Produktion: Bavaria Film Interactive

Erstveröffentlichung: YouTube, Freitag, 09.06.2017

Die Frage (BR/funk)

Buch/Regie: Michael Bartlewski, Eva Riedmann

Redaktion: Florian Meyer-Hawranek (PULS/BR), Thomas Müller (PULS/BR), Patrick Abele (funk)

Erstveröffentlichung: YouTube, Freitag, 27.01.2017

Germania (ZDF/funk)

Buch: Bastian Asdonk

Regie: Benjamin Kahlmeyer

Redaktion: Bastian Asdonk (Hyperbole TV), Sara Mohaupt (Hyperbole TV), Sabrina Scharpen

(ZDF/funk)

Produktion: Hyperbole TV

Erstveröffentlichung: YouTube, Freitag, 06.10.2017

Magazin mit Knietzsche und Felix: Folge „Hallo Glaube!“ (RBB)

Buch/Regie: Anja von Kampen

Redaktion: Anke Sperl

Produktion: vision x Film

Erstveröffentlichung: Das Erste, Sonntag, 11.06.2017, 06.40 Uhr

Hier und heute: Jung und obdachlos, Notschlafstelle für Kinder (WDR)

Buch/Regie: Patrick Stijfhals

Redaktion: Maik Bialk, Klaus Geiges

Produktion: WDR

Erstausstrahlung: WDR, Montag, 18.09.2017, 22.10 Uhr

ICH bin ICH (KiKA/RBB/HR/ZDF)

Buch/Regie: Monika Gröller

Redaktion: Matthias Franzmann (KiKA)

Produktion: Text und Bild

Erstausstrahlung: KiKA, Mittwoch, ab 08.11.2017, 08.40 Uhr

Pur+:Folge „Was stimmt mit mir nicht?“ (ZDF)

Buch: Wolfgang Pruss, Eva Dannenberg, Susanne Dittebrand u.a.

Regie: Uli Schenk

Redaktion: Silke Penno, Eva Radlicki

Produktion: ZDF

Erstausstrahlung: ZDF, Sonntag, 21.10.2017, 06.25 Uhr

Rolfs neue Vogelhochzeit (ZDF)

Buch: Claudia Kock, Cordula Garrido

Regie: Sandra Schießl

Redaktion: Marcus Horn, Dorothee Herrmann

Produktion: TRIKK 17

Erstausstrahlung: KiKA, Dienstag, 18.04.2017, 09.40 Uhr

Schau in meine Welt: Valentin und Yannick – Wir wollen tanzen (HR)

Buch/Regie: Marco Giacopuzzi

Redaktion: Tanja Nadig

Produktion: Hessischer Rundfunk

Erstausstrahlung: KiKA, Sonntag, 04.06.2017, 16.15 Uhr

Timster: Folge „Brickfilm“ (KiKA/RBB/NDR)

Buch/Regie/Redaktion: Marko Thielemann

Produktion: avistura

Erstausstrahlung: KiKA, Samstag, 11.02.2017, 17.45 Uhr

Wishlist, Staffel 2 (RB/MDR/funk)

Buch: Marcel Becker-Neu, Marc Schießer

Regie: Marc Schießer

Redaktion: Helge Haas (RB), Lina Kokaly (RB)

Produktion: Outside the Club

Erstausstrahlung: YouTube, Donnerstag, 14.12.2017

Wissen macht AH! (WDR)

Regie: Monika Hülshoff

Redaktion: Hilla Stadtbäumer

Produktion: WDR, tvision

Erstausstrahlung: Das Erste, Montag, ab 02.01.2017, 19.25 Uhr

Spezial

Anke Engelke für ihre Verdienste im Kinderfernsehen