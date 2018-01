Ganz schön dreist: Französischer Fake-Verleger ergaunerte sich Millionen mit Anzeigen in Fachzeitschriften, die es gar nicht gab

Die Süddeutsche Zeitung berichtet über einen an diesem Mittwoch in Paris beginnenden Prozess, der durchaus ungewöhnlich ist. Ein französischer Familienclan verkaufte über viele Jahre hinweg Industrie- und Mittelstandsunternehmen Anzeigen in Fachmagazinen, die es gar nicht gab. Auf die Masche fielen auch renommierte deutsche Firmen wie eine MAN-Tochter, der Baukonzern Bilfinger oder Siemens herein.