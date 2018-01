trending: Dolores O’Riordan, die „Tide Pod Challenge“, Martin Schulz im Wahlkampf und der erste Kinofilm in Saudi-Arabien nach 35 Jahren

#trending // Entertainment

Weltweit, aber vor allem in Großbritannien und Irland, war die Betroffenheit angesichts des Todes von Dolores O’Riordan am Montag riesig. Die acht nach Social-Media-Interaktionen populärsten englischsprachigen Artikel des Tages hatten alle mit der verstorbenen Sängerin zu tun. Extreme Aufmerksamkeit generierte vor allem die Meldung der BBC: über 850.000 Interaktionen bei Facebook und Twitter. Eine gigantische Zahl für journalistische Texte. über 200.000 Reaktionen gab es für TMZ, den Guardian, den Rolling Stone.

Die restlichen Band-Mitglieder verabschiedeten sich ebenfalls in den sozialen Netzwerken von O’Riordan: „We are devastated on the passing of our friend Dolores. She was an extraordinary talent and we feel very privileged to have been part of her life from 1989 when we started the Cranberries. The world has lost a true artist today. Noel, Mike and Fergal“ twitterten sie.