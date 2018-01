Irrer Hype um BVG-Sneaker: adidas-Treter bei Ebay schon vor Verkaufsstart für 8.147,97 Euro im Angebot

Good night Berlin! Hopefully you will survive until tomorrow! #sneakermania #crazyshit #rooflessbychoice #weilwirdichlieben #overkill #adidasoriginals #bvg #sneakersaddict #sneakerfreaker #frozenballs #waitingforthesun #goodnight #dreamscometrue #igersberlin #berlinstagram #crazydude #diewocheaufinstagram #xplorethestreets #ourstreets #photoobserve #capturestreets #brandlove

A post shared by neleHScatta (@nelehscatta) on Jan 15, 2018 at 4:22pm PST