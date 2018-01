Fake News via Videotext: RBB schreibt CDU-Politiker versehentlich aus dem Bürgermeisterrennen in Großbeeren

In Großbeeren im Landkreis Teltow-Fläming (Brandenburg) fand am 14. Januar 2018 die Bürgermeisterwahl statt. Doch am Vorabend der Wahl meldete der RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg), dass der CDU-Kandidat Uwe Fischer nicht mehr antritt – eine Falschmeldung, wie sich herausstellte. Der Konservative erhielt 23 Stimmen weniger als der Sieger von der SPD. Fischer will nun juristisch gegen den Sender vorgehen.