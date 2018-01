trending: Autoposer Gzuz, Papa Mats Hummels, Fäkalsprecher Donald Trump, Chartbreaker Feine Sahne Fischfilet und Reise-Liga NFL

#trending // Worldwide

Ein Bundesliga-Spiel in China. Das wird immer gern als Horror-Szenario der Kommerzialisierung des Fußballs heran gezogen. Was würden die Fans davon halten, wenn ihr Club nicht im heimischen Stadion oder irgendwo anders in Deutschland für ein Punktspiel antreten würde, sondern in China? Oder den USA? Genau dort – in den USA – erleben Fans ein solches Szenario schon seit einigen Jahren. Am Donnerstag wurde nun wieder verkündet, welche drei Spiele der American-Football-Liga NFL in London stattfinden werden. Eine Nachricht, die auch die deutschen Fans in Wallung versetzte – ran sammelte im Vorfeld mit einer Spekulation 9.700 Interaktionen bei Facebook und Twitter ein.

Während die Fans auf dieser Seite des Atlantiks natürlich begeistert sind, schließlich kommen sie ihren Stars in der Regel nicht so nah, herrscht bei vielen Fans in den USA keine allzu gute Stimmung. Doch aus den drei Spielen könnte noch viel mehr werden: Pläne sehen vor, ungefähr 2021 ein komplettes Londoner NFL-Team zu etablieren. Die NFL wäre dann die erste nordamerikanische Profi-Sport-Liga, die ein Team außerhalb der USA und Kanada mitspielen lassen würde. Und aus welchem einzigen Grund? Fängt mit „M“ an und hört mit „oney“ auf.