Time-Cover von Edel Rodriguez: Illustration zeigt in Flammen aufgehenden Kopf von US-Präsident Donald Trump

Von

Das Titelthema der neuen Ausgabe der Time beleuchtet das erste Amtsjahr von US-Präsident Donald Trump. Auf dem Cover steht in schlichten weißen Lettern auf schwarzem Grund der Titel „Year one“. Die darauf zu sehende Illustration kommt deutlich imposanter daher: Donald Trumps Ikone reißt den Mund auf, während seine Haare in Flammen aufgehen und den Schriftzug Time umzüngeln. Verantwortlich dafür ist der bekannte Illustrator Edel Rodriguez.

Gegenüber der Time sagte Rodriguez anlässlich der zum Jahrestag von Trumps Inauguration 2017 erscheinenden Ausgabe, dass sein Cover einerseits eine Referenz zu Michael Wolffs Buch „Fire and Fury“ sein und andererseits auf das erste Jahr unter Trump verweisen soll. Die Flammen spielen auf das Enthüllungsbuch an. Der Titel des Buchs geht auf ein Statement von Donald Trump zurück, in dem er Nordkorea „fire and fury“ ankündigte, sollte Machthaber Kim Jong-un den USA weiter drohen. Rodriguez erklärt weiter, dass er seit seinem ersten Trump-Cover stets dasselbe Orange für Trumps Gesicht verwende.

D. W. Pine, Kreativdirektor der Time, betont, dass Rodriguez in der Vergangenheit einen entscheidenden Einfluss auf die Bildsprache der Time hatte. Seine Illustrationen seien frech, grafisch reduziert und würden zur Diskussion anregen.

Schon in den vergangenen Tagen – nach der Veröffentlichung von Wolffs „Fire and Fury“ – hatte der 46-Jährige ein alternatives Buchcover präsentiert, das sich in seiner unverwechselbaren Art und Weise präsentiert. In den sozialen Netzwerken hatte das tatsächliche Titelbild wegen der recht fad wirkenden Gestaltung für reichlich Kommentare gesorgt.

I've been asked what I would've done with the 'Fire and Fury' cover by some folks who think the existing cover design is a disaster and a missed opportunity, so here is what I might have done with it pic.twitter.com/xV8W3L8oYu

— Edel Rodriguez (@edelstudio) January 7, 2018