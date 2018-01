Deutscher Fernsehpreis 2018: Dunja Hayali, Jan Böhmermann und Marietta Slomka sind nominiert

In knapp zwei Wochen wird in Köln zum 19. Mal der Deutsche Fernsehpreis vergeben. Wurden die Nominierungen in den fiktionalen Kategorien bereits im Dezember bekannt gegeben, entschied die Jury jetzt über die besten Produktionen und Einzelleistungen des vergangenen Fernsehjahres in Unterhaltung, Information und Sport. Neben u.a. Marietta Slomka, Dunja Hayali und Carmen Miosga kann auch Jan Böhmermann mal wieder auf die Auszeichnung hoffen.