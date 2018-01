Von „Darth Vader“ zu „Sloppy Steve“: Aufstieg und Fall des Stephen Bannon im Trump-Universum

Von

Stephen Bannon blickt im Alter von 64 Jahren auf eine überaus wendungsreiche Karriere zurück. Kind einer katholisch geprägten Arbeiterfamilie, Absolvent einer Militär-Schule, Militärdienst auf einem Zerstörer der US-Marine, Studium der Stadtplanung, Studium an der Harvard Business School, späte Karriere bei der Investment Bank Goldman Sachs, Gründung einer eigenen Investmentbank, Filmproduzent und schließlich Chef von Breitbart News, nachdem dessen Gründer Andrew Breitbart überraschend verstarb.

Stephen Bannon ist offenbar ein Mann mit vielen Talenten. Aber stets streitbar, stets mehr oder weniger radikal jenseits der Norm und dabei immer stramm konservativ bis rechtsnational. Manche nennen ihn rassistisch. Unter seiner Führung verschärfte sich der ultrarechte, demagogische Ton von Breitbart News. Die Nachrichtenplattform gilt als Sprachrohr der neurechten Alt-Right-Bewegung in den USA. Breitbart trommelte gewaltig während des Wahlkampfs für Donald Trump und scheute nicht davor zurück, Fakten zu verdrehen und skrupellos populistisch Stimmung für den umstrittenen republikanischen Kandidaten zu machen. Mit unheimlichem Erfolg.

Eine Figur, die Bannon und Trump verband, ist der us-amerikanische Multi-Milliardär Robert Mercer, der mit seiner Familie als Groß-Spender der Republikaner auftritt und Trump im Wahlkampf unterstützte. 2011 gewann Bannon Mercer als Investor für Breitbart. Die Mercer-Familie finanzierte also sowohl Breitbart als auch den Trump-Wahlkampf maßgeblich.

Im August 2016 wurde Bannon zum Wahlkampfleiter der Trump-Kampagne ernannt, als diese sich in einer schweren Krise befand. Seinen Posten bei Breitbart ließ Bannon dafür ruhen. Der Medienprofi drehte die Kampagne mit gnadenloser Zuspitzung und galt als einer der Architekten für den überraschenden Wahlerfolg Trumps. Nach der Wahl wurde Bannon zum Chefstrategen Trumps ernannt. Nach immer stärkeren Rivalitäten im engen Zirkel um Trump, schied Bannon ein Jahr später wieder aus und kehrte auf seinen Posten als Executive Chairman zu Breitbart zurück. Vollmundig verkündete er, nunmehr frei agieren zu können, die „Hände an seinen Waffen zu haben“ und die Opposition Trumps zu „vernichten“. Typische Bannon-Sprech.

Aber der Rauswurf aus dem Weißen Haus nagte offenbar an ihm. Bannon gilt als eine der Haupt-Quellen für das fulminante Buch „Fire and Fury“ von Michael Wolff, das eine desaströse Innenansicht der Trump-Regierung zeichnet. Bannon selbst werden in dem Buch Ambitionen nachgesagt, selbst eines Tages für die Präsidentschaft zu kandidieren, außerdem werden ihm krude Vergleiche zwischen Nazi-Deutschland und China zugeschrieben. Trump dürfte vor allem aber die harte Abrechnung Bannons mit seinem Sohn Donald Trump jr. missfallen haben. Der einstige Einflüsterer wurde in der Lesart Trumps zum Verräter. Jedenfalls twittere der Präsident in der im eigenen Manier nach ersten Vorabveröffentlichungen, Bannon habe nicht nur seinen Job verloren, sondern auch seinen Verstand. Später bezeichnete er Bannon in einem Tweet öffentlich als „Sloppy Steve Bannon“ („schlampiger Steve Bannon“, wohl in Anspielung auf dessen Vorliebe für weite Cargo-Hosen, und ein eher unrasiertes, ungekämmtes Auftreten in der Öffentlichkeit).

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018