IVW-Analyse: Verstärkte Mobil-Nutzung im Dezember, Wachstum für Rezepte, Wetter und TV-Programm

Die Weihnachtszeit hat dem mobilen Internet-Traffic in Deutschland einen ordentlichen Push gebracht. Wie die Dezember-Zahlen der IVW zeigen, haben deren Mitglieder im Inland 2,86 Mrd. mobile Visits verzeichnet, 59,6 Mio. mehr als im November. Der Traffic der Websites für stationäre Rechner sank hingegen um 77,2 Mio. auf 2,37 Mrd. Die großen Gewinner des Monats kommen u.a. aus den Branchen Wetter, Rezepte und TV-Programm.

Von

Die Nummer 1 des IVW-Rankings hieß auch im Dezember ebay Kleinanzeigen: 390,8 Mio. Visits verzeichnete die Plattform mit Websites uns Apps in Deutschland. Allerdings waren die meisten Geschenke wohl schon vor dem Dezember gekauft – und viel Schrott, der gleich weiter verkauft werden musste, lag auch nicht unter dem Baum. Denn: Die 390,8 Mio. sind 24,3 Mio. weniger als im November.

Für die beiden Verfolger Bild und T-Online ging es dahinter hingegen bergauf. Zum Nachrichtenmarkt, auf dem Bild gegen den Trend wuchs, lesen Sie an dieser Stelle eine gesonderte Analyse. Noch deutlichere Gewinne verzeichnen auf den ersten 25 Plätzen der IVW-Tabelle prozentual gesehen Chefkoch.de, wetter.com und TV Spielfilm. Das Trio wuchs um jeweils mehr als 20% gegenüber dem Vormonat. Der Erfolg zeigt wieder einmal exemplarisch, dass sich die Menschen in der Weihnachtszeit verstärkt für Rezepte (Plätzchen!), das Winterwetter und das TV-Programm interessieren. Große Verluste gab es auf den Rängen 1 bis 25 hingegen vor allem für ImmobilienScout24 und gutefrage.net.

IVW Dezember 2017: Top 50 Angebote (Online+Mobile) Visits gesamt Visits Inland Dezember vs. November 1 ebay Kleinanzeigen 409.994.315 390.819.974 -24.306.616 -5,9% 2 Bild.de 394.055.684 357.991.964 15.153.278 4,4% 3 T-Online Contentangebot 335.346.112 322.884.127 10.637.946 3,4% 4 Spiegel Online 228.137.271 194.393.063 -7.759.526 -3,8% 5 Focus Online 174.101.380 158.564.244 -2.010.708 -1,3% 6 kicker online 144.881.686 135.581.348 6.452.885 5,0% 7 WetterOnline 192.753.672 133.498.782 18.505.200 16,1% 8 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 151.266.357 131.946.388 -9.381.029 -6,6% 9 upday 498.390.344 110.171.093 7.957.984 7,8% 10 n-tv.de 120.979.524 109.974.702 -3.827.936 -3,4% 11 Welt 119.185.677 104.859.143 605.328 0,6% 12 Chefkoch.de 114.089.677 103.395.573 20.279.154 24,4% 13 wetter.com 105.587.218 95.483.835 16.440.126 20,8% 14 mobile.de Der Automarkt 113.419.488 78.041.427 -7.737.426 -9,0% 15 Sport1 83.631.303 75.868.241 8.677.199 12,9% 16 Chip Online 75.150.471 65.580.066 -614.589 -0,9% 17 TV Spielfilm.de 69.318.922 65.335.003 11.363.247 21,1% 18 ImmobilienScout24 60.344.566 57.576.594 -13.934.370 -19,5% 19 Zeit Online 64.563.457 53.250.999 -3.920.166 -6,9% 20 Süddeutsche.de 60.581.453 52.058.748 -4.319.350 -7,7% 21 FAZ.net 58.600.661 49.058.356 -757.473 -1,5% 22 stern.de 51.854.056 45.481.827 1.832.964 4,2% 23 twitch.tv 281.326.382 44.662.632 -356.542 -0,8% 24 gutefrage.net 50.755.708 44.136.386 -9.295.538 -17,4% 25 Computerbild.de 46.553.183 42.043.716 -731.009 -1,7% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

In der zweiten Hälfte der Top 50 ging es für die Hörzu um 25,8% nach oben, Shazam und Transfermarkt.de wuchsen jeweils um mehr als 10%. Verluste von mehr als 10% beklagen hingegen Xing und autobild.de. Der Dezember ist also nicht gerade die Zeit für berufliche Kontakte und Autos.

IVW Dezember 2017: Top 50 Angebote (Online+Mobile) Visits gesamt Visits Inland Dezember vs. November 26 freenet.de 42.639.203 41.009.033 1.779.977 4,5% 27 Xing 43.933.060 37.796.836 -4.827.560 -11,3% 28 AutoScout24 57.914.033 30.438.933 -2.879.451 -8,6% 29 Wunderweib 33.521.764 29.972.236 -818.764 -2,7% 30 Express Online 31.260.600 29.561.606 742.639 2,6% 31 Funke Medien NRW 30.066.303 28.663.895 -386.166 -1,3% 32 entertainweb 30.609.725 28.045.487 1.765.132 6,7% 33 heise online 32.017.786 27.651.426 -270.299 -1,0% 34 finanzen.net – Das Finanzportal 32.310.523 26.762.858 -70.818 -0,3% 35 autobild.de 29.789.876 25.845.306 -3.904.995 -13,1% 36 Shazam App 25.561.454 24.953.298 2.376.258 10,5% 37 Bunte.de 28.328.975 23.744.192 -1.064.505 -4,3% 38 Transfermarkt.de – Das Fußballportal 39.156.021 22.090.213 3.211.466 17,0% 39 Wetter.de 23.187.851 21.875.223 1.241.867 6,0% 40 Gala.de 27.337.527 21.614.481 828.934 4,0% 41 Vodafone.de 22.168.854 21.519.993 -1.281.875 -5,6% 42 Das Telefonbuch 22.513.060 21.186.875 -64.405 -0,3% 43 PromiFlash 23.794.501 21.165.172 -1.724.955 -7,5% 44 RTL.de 23.382.104 21.143.566 979.810 4,9% 45 TV Movie.de 22.310.304 20.845.369 1.819.537 9,6% 46 GameStar 23.668.542 20.673.763 625.273 3,1% 47 RND 20.826.031 19.782.716 -1.213.005 -5,8% 48 RP Online 21.345.235 19.764.115 -390.553 -1,9% 49 Das Örtliche 20.004.541 19.340.668 -1.608.342 -7,7% 50 Hörzu 19.978.510 19.073.882 3.913.309 25,8% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Betrachtet man die reinen Online- und Mobile-Tabellen, so zeigt sich ebenfalls eine Verschiebung des Traffics. In der Online-Top-20 finden sich sieben Gewinner, in der mobilen Top 20 hingegen elf.

Große Gewinner bei den herkömmlichen Websites, die vor allem für stationäre Rechner programmiert wurden, sind wetter.com, Chefkoch.de und WetterOnline, die größten prozentualen Verluste verzeichnen eBay Kleinanzeigen, mobile.de und Zeit Online.

Anzeige

IVW Dezember 2017: Top 20 Angebote (nur Online) Visits gesamt Visits Inland Dezember vs. November 1 T-Online Contentangebot 185.502.493 178.521.782 -1.945.514 -1,1% 2 Bild.de 154.815.457 137.042.141 384.563 0,6% 3 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 151.266.357 131.946.388 -9.381.029 -6,6% 4 ebay Kleinanzeigen 90.534.669 83.408.700 -9.653.461 -10,4% 5 Spiegel Online 86.304.197 71.169.120 -7.074.598 -9,0% 6 Focus Online 66.750.428 59.143.458 -1.143.157 -1,9% 7 Welt 45.433.316 38.614.872 -4.035.270 -9,5% 8 Chip Online 43.930.019 37.657.038 -506.220 -1,3% 9 Computerbild.de 38.882.176 35.185.627 -883.165 -2,4% 10 wetter.com 40.147.616 33.308.857 5.216.479 18,6% 11 Chefkoch.de 35.283.390 31.207.808 5.931.623 23,5% 12 WetterOnline 36.168.477 30.979.059 9.064.113 41,4% 13 entertainweb 30.609.725 28.045.487 1.765.132 6,7% 14 mobile.de Der Automarkt 46.904.065 27.728.576 -3.543.725 -11,3% 15 twitch.tv 30.869.632 27.676.336 280.090 1,0% 16 n-tv.de 31.097.236 26.981.759 -2.888.319 -9,7% 17 Zeit Online 29.418.294 23.190.717 -3.071.660 -11,7% 18 Süddeutsche.de 26.469.411 21.886.823 -2.065.330 -8,6% 19 FAZ.net 26.682.432 21.635.536 -1.562.883 -6,7% 20 RTL.de 23.186.541 20.980.946 994.037 5,0% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Die großen mobilen Gewinner heißen wiederum Chefkoch.de, wetter.com und TV Spielfilm, zudem ging es für Sport1 kräftig nach oben. Massive Verluste verzeichnet hier vor allem ImmobilienScout24.

IVW Dezember 2017: Top 20 Angebote (nur Mobile) Visits gesamt Visits Inland Dezember vs. November 1 ebay Kleinanzeigen 319.459.646 307.411.274 -14.653.155 -4,5% 2 Bild.de 239.240.227 220.949.823 14.768.715 7,2% 3 T-Online Contentangebot 149.843.619 144.362.345 12.583.460 9,5% 4 Spiegel Online 141.833.074 123.223.943 -684.928 -0,6% 5 kicker online 122.540.019 115.819.674 6.494.362 5,9% 6 upday 498.390.344 110.171.093 7.957.984 7,8% 7 WetterOnline 156.585.195 102.519.723 9.441.087 10,1% 8 Focus Online 107.336.236 99.409.930 -871.235 -0,9% 9 n-tv.de 89.882.288 82.992.943 -939.617 -1,1% 10 Chefkoch.de 78.806.287 72.187.765 14.347.531 24,8% 11 Welt 73.752.361 66.244.271 4.640.598 7,5% 12 wetter.com 65.439.602 62.174.978 11.223.647 22,0% 13 Sport1 67.411.438 61.570.917 7.050.467 12,9% 14 TV Spielfilm.de 58.156.705 55.233.209 9.957.719 22,0% 15 mobile.de Der Automarkt 66.515.423 50.312.851 -4.193.701 -7,7% 16 ImmobilienScout24 41.196.386 39.743.058 -9.888.834 -19,9% 17 stern.de 34.291.524 30.978.817 2.605.693 9,2% 18 Süddeutsche.de 34.112.042 30.171.925 -2.254.020 -7,0% 19 Zeit Online 35.145.163 30.060.282 -848.506 -2,7% 20 Chip Online 31.220.452 27.923.028 -108.369 -0,4% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Die großen Gewinner nochmal auf einen Blick: Chefkoch.de und wetter.com finden sich in allen drei Einzel-Tabellen, WetterOnline, Bild.de und TV Spielfilm in zwei von drei.

IVW Dezember 2017: Top 5 Gewinner Visits gesamt Visits Inland Dezember vs. November Gesamt (Online+Mobile) 1 Chefkoch.de 114.089.677 103.395.573 20.279.154 24,4% 2 WetterOnline 192.753.672 133.498.782 18.505.200 16,1% 3 wetter.com 105.587.218 95.483.835 16.440.126 20,8% 4 Bild.de 394.055.684 357.991.964 15.153.278 4,4% 5 TV Spielfilm.de 69.318.922 65.335.003 11.363.247 21,1% nur Online 1 WetterOnline 36.168.477 30.979.059 9.064.113 41,4% 2 Chefkoch.de 35.283.390 31.207.808 5.931.623 23,5% 3 wetter.com 40.147.616 33.308.857 5.216.479 18,6% 4 Kochbar 15.394.131 13.666.009 3.850.650 39,2% 5 Bergfex 23.104.909 9.004.538 3.753.791 71,5% nur Mobile 1 Bild.de 239.240.227 220.949.823 14.768.715 7,2% 2 Chefkoch.de 78.806.287 72.187.765 14.347.531 24,8% 3 T-Online Contentangebot 149.843.619 144.362.345 12.583.460 9,5% 4 wetter.com 65.439.602 62.174.978 11.223.647 22,0% 5 TV Spielfilm.de 58.156.705 55.233.209 9.957.719 22,0% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Bei den Traffic-Verlierern liegt ebay Kleinanzeigen dreimal an der Spitze, auch ImmobilienScout24 ist in allen drei Listen vertreten: