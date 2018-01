„Coolest Monkey in the Jungle“: Rassismus-Vorwürfe gegen H&M wegen Kinderbild mit schwarzem Jungen

Von

Als erster wurde Charles Blow auf die Werbeanzeige der schwedischen Modemarke H&M aufmerksam. Blow ist CNN-Redakteur und Kolumnist bei der New York Times. Er twitterte in Richtung H&M, ob „sie ihren verdammten Verstand verloren“ hätten:

Charles Blow löste damit einen Entrüstungssturm in den sozialen Netzwerken aus. Zahlreiche Nutzer meldeten sich zu Wort und zeigten sich entsetzt über die Entscheidung der Modekette, den schwarzen Jungen einen „Affen“-Pulli tragen zu lassen. Zumal ein weißes Kindermodel ein Shirt mit dem Aufdruck „Survival Expert“ (zu Deutsch: „Überlebensexperte) trägt.

Auch der kanadische Musiker The Weekend äußert sich zu dem Vorfall und beendet entsetzt seine Zusammenarbeit mit dem Modelabel. „Ich war diesen Morgen geschockt und beschämt von diesem Foto. Ich bin zutiefst beleidigt und werde nicht mehr mit H&M zusammenarbeiten“, schreibt der Sänger auf Twitter.

.@hm this is inappropriate, offensive, and racist. Why is the white kid „a jungle survivor“ and the black kid the „coolest monkey in the jungle“? How do you think this is okay? REMOVE this and the clothing piece. This is completely distasteful! #racist #hm https://t.co/uati7eI0Io pic.twitter.com/WSF9Wiksio — Selene Arianela (@ArianelaSelene) 8. Januar 2018

@hm this is disgusting & irresponsible. You know the history of racist using the term “monkey” to demean people of African descent… and you put this on your website! 😡😡😡😡 “Coolest Monkey In the Jungle” #SMH pic.twitter.com/IY877D2d8R — Karamo Brown (@KaramoBrown) 8. Januar 2018

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore… pic.twitter.com/P3023iYzAb — The Weeknd (@theweeknd) 8. Januar 2018

H&M hat mittlerweile ein Statement zu den Vorwürfen abgegeben und sich bei „jedem, den dies verletzt hat“ entschuldigt. Das Foto wurde daraufhin von der Webseite der Marke entfernt. Weiter heißt es in dem Statement: „Wir glauben bei allem, was wir machen, an Vielfalt und Inklusion“. Man wolle außerdem „interne Strategien überprüfen, um künftig Probleme zu verhindern“.

In den sozialen Netzwerken zeigte diese Entschuldigung kaum Wirkung. Zahlreiche Nutzer rufen zum Boykott der Marke H&M auf:

If you are black or of color please unfollow @hm they do not deserve your support or money racism speaks loudly #BoycottHM — Bonita Applebum (@misznyc23) 9. Januar 2018

Dear @hm in 2018 this ‘error’ cannot be excused. I may have to rethink shopping for my children in your stores, which is a shame as they like H&M clothes. But if this is the type of adverts/posters that your marketing team approve, then we will shop elsewhere #BoycottHM pic.twitter.com/Kd0iLPGVAg — Florence Eshalomi (@FloEshalomi) 8. Januar 2018

Doch mittlerweile werden auch gegenteilige Stimmen laut, die anmerken, bei dem Foto handele es sich nicht um Rassismus – und die problematische Denkweise sei eher bei denjenigen zu finden, die die Assoziation zwischen dem schwarzen Jungen und „Affen“ überhaupt erst herstellen:

Hab jetzt erst mitbekommen, was diese Aufregung über H&M verursacht hat.

Mir scheint, jeder ist nur noch auf der Suche nach einem Aufreger, um sich zu profilieren.

Hätte ein blonder Junge das Shirt getragen, hätte keiner etwas gesagt. Also überlegt mal, wer hier rassistisch ist! — CowBÄR Jim aus Texas (@FlatRateJokes) 9. Januar 2018

Mal kurz eingeworfen: Ist der „Monkey“- Pulli von H&M nicht vielmehr ein Assoziations-Problem der Ankläger?#HM — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) 9. Januar 2018