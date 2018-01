Toter Obama statt Osama als #meingroessterfail: Journalisten reagieren mit Soli-Kampagne auf Häme gegenüber einer Kollegin

Von

Die Hashtag-Aktion ist die Folge von Häme, die Twitter-Nutzer über einer Journalistin der Dorstener Zeitung ausgeschüttet hatten. Die Redakteurin hatte einen Text über die Design-Fehler von Computer-Chips verfasst und den Begriff dabei wörtlich genommen. In dem Artikel stand geschrieben: „Das Design der Chips müsste für die Behebung verändert werden. Für den Designer undenkbar. Das Aussehen geht scheinbar vor Sicherheit“. Gemein war allerdings die Infrastruktur der Produkte. Updates sollten diese wieder sicher vor Hackerangriffen machen. Der Artikel beziehungsweise ein Screenshot verbreitete sich anschließend im Netz und wurde hämisch kommentiert.

Mir tut vor allem die Kollegin leid, die jetzt wie Karla Doof dargestellt wird. Dabei sind es vor allem die Strukturen in den Redaktionen, die zu solchen Fehlern führen. „Wir brauchen noch einen Kommentar zum Thema Chipdesign. Kannst du den nicht gerade mal schreiben?“ — Roland Grün (@rolandgruen) January 5, 2018

Twitter-Nutzer Roland Grün erkannte darin die Gelegenheit, der Häme mit solidarischen Grüßen zu entgegnen. Unter dem Hashtag #Meingroessterfail berichtete er von seinem für ihn peinlichsten Fehler.

#MeinGroessterFail war, als ich als bekennender Sportmuffel auf der Website meiner Zeitung einen Artikel über den neuen Regionalligaspieler Lars Bender mit einem Foto des Nationalspielers gleichen Namens bebilderte und damit zum Gespött der lokalen Sportszene wurde. — Roland Grün (@rolandgruen) January 5, 2018

Der Hashtag fand anklang, über das Wochenende haben zahlreiche Journalisten mit kleinen Anekdoten zu ihren peinlichsten Schnitzern geantwortet. So erklärte Handelsblatt-Korrespondentin Annett Meiritz, wie sie während ihrer Zeit bei Spiegel Online titelte: „US-Militär soll Obama auf See bestattet haben“. In der Meldung ging es allerdings um Osama Bin Laden. Froben Homburger, heute Nachrichten-Chef bei der dpa, berichtete, wie er mal versehentlich vertrauliche Notizen veröffentlicht hat und Anna Aridzanjan beschrieb den „Klassiker,“ Spiegel-Erbe Jakob Augstein mit seinem Vater und Verlagsgründer Rudolf zu verwechseln. In den Tweets verbergeben sich aber auch Fails, die zu ihrer Zeit für einen Skandal getaugt hätten. So gesteht Hörfunk-Journalist Holger Ort ein, vor mehr als 20 Jahren in einer Call-In-Sendung alle Anrufe gefaked zu haben. MEEDIA hat einige der Fails gesammelt:

In den 90er Jahren wollte ich als AP-Redakteur meine persönlichen Notizen zu einem Interview mit dem damaligen Gesundheitsminister Seehofer mitsamt allen nicht autorisierten Zitaten intern zwischenspeichern. Stattdessen drückte ich auf den Sendeknopf. #MeinGroessterFail https://t.co/6BQukT0H0u — Froben Homburger (@fhomburger) January 6, 2018

Klassiker: Als Social-Media-Hilfskraft bei Spiegel Online direkt mal Rudolf und Jakob Augstein verwechselt. #MeinGroessterFail — Anna Aridzanjan (@textautomat) January 7, 2018

Eine Call-In-Sendung mit Fake-Anrufen gefüllt, weil niemand angerufen hat. Das ist jetzt 26 Jahre her, macht es aber nicht weniger schlimm. #MeinGroessterFail (cc @radiomachen ) — Holger Ort (@HolgerOrt) January 7, 2018

#MeinGroessterFail Abends schnell noch eine #Kindernachricht im Sportteil der Zeitung @VolksfreundNews eingebaut. "Tittenham Hotspur" geschrieben und drucken gelassen. Die armen Kinder.

Danke @rolandgruen für die Idee zur Aktion #MeinGroessterFail — Sven Eisenkrämer (@Schupo) January 8, 2018

Ich habe vor Jahren mal geschrieben, dass @PalinaRojinski im Alter von sechs Jahren mit ihrer neun Jahre jüngeren Schwester nach Deutschland kam… #MeinGroessterFail – war dann auch im #Hohlspiegel. — Imre Grimm (@ImreGrimm) January 8, 2018

#MeinGroessterFail? Ich habe prognostiziert, dass #WindowsPhone ein starker dritter hinter dem iPhone und Android wird. Respektive ein #Volksbetriebssystem. pic.twitter.com/RdnL6osFWG — Matthias Schüssler (@MrClicko) January 7, 2018

Für @dpa schrieb ich 2011 über Ankündigung, Dementi, Dementi vom Dementi des angeblichen Karriereendes von Phil Collins – habe den Überblick verloren, weil ich die Formulierung "to call it a day" nicht kannte. War danach überzeugt, meine Karriere sei zu Ende #MeinGroessterFail pic.twitter.com/v0tfrG3E5q — Oliver Hollenstein (@OHollenstein) January 7, 2018

#MeinGroessterFail gibt es viele. Einer davon: Telefoninterview mit Porky von Deichkind. Ich erkenne ihn nicht, frage, welches Bandmitglied er ist. Er: „Ich bin der eine von Deichkind“. Ich denke, „Der Eine“ ist sein Künstlername und spreche ihn das ganze IV über damit an. — Mirko Drotschmann (@MrWissen2Go) January 7, 2018

Als Kulturredakteurin nach dem Konzert den Veranstalter anrufen und fragen, wie das Lied zum Finale hieß. War Freude Schöner Götterfunke. #MeinGroessterFail

(PS: Ich hatte monatelang dem Chef gesagt, dass ich nicht in eine Kulturredaktion gehöre) — Miriam Keilbach (@miriamk86) January 8, 2018

In den Anfangstagen meiner Radiokarriere die Nachricht verlesen, in Süd-Frankreich hätte die Polizei eine Atombombe der ETA gefunden. Hatte den Versprecher nicht gemerkt. Der CR kam auf mich zu: Hast Du Atombombe gesagt? Ich: Nein, bestimmt nicht. Aircheck. Oh. #MeinGroessterFail — Sebastian Pertsch (@Pertsch) January 7, 2018