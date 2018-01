Führungswechsel bei Impulse: Redaktion und Verlag bekommen eine weibliche Doppelspitze

Paukenschlag bei Impulse: Nikolaus Förster gibt fünf Jahre nach dem Management buy out die Verlagsleitung sowie die Chefredaktion ab. Der geschäftsführende Gesellschafter schlüpft indes bei dem von ihm verlegten Hamburger Wirtschaftsmagazin in die Rolle des Herausgebers. Die Führung des Verlags und der Redaktion legt der 49-Jährige hingegen in die Hände einer weiblichen Doppelspitze.