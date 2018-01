„Die Wahrheit ist unser stärkstes Werkzeug“: Oprah Winfreys Golden-Globe-Rede über #MeToo rührt Hollywood zu Tränen

Von

„Zu lange wurden Frauen nicht angehört oder ihnen wurde nicht geglaubt“, so die 63-Jährige. Doch sie verspricht: „Hinter dem Horizont bricht eine neue Zeit für Mädchen und Frauen an. Und wenn dieser Morgen endlich da ist, haben wir dies auch den grossartigen Frauen zu verdanken, von denen einige heute hier im Raum sind.“ Damit spricht Winfrey die massiven Sexismus-Vorwürfe an, die in den vergangenen drei Monaten ans Licht gekommen sind, – und kommt zu dem Schluss, der auch als Kampfansage verstanden werden kann: „Dann wird niemand mehr ‚Me Too’sagen müssen.“

Die Moderatorin, Schauspielerin und Produzentin wurde bei den Golden Globes 2018 als erste schwarze Frau für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Ihre emotionale, neunminütige Dankesrede wurde von den Schauspielern und Regisseuren im Publikum, von denen einige zu Tränen gerührt waren, mit Standing Ovations und tosendem Applaus belohnt. Im Netz entwickelt sich ein Videomittschnitt ihrer Worte derweil zum Viral-Hit: Allein bei Twitter wurde er bislang mehr als drei Millionen mal angesehen 44.000 mal geteilt.

“I want all of the girls watching here now to know, that a new day is on the horizon.” @Oprah accepts the 2018 Cecil B. de Mille award. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hbquC1GBjm

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8. Januar 2018