trending: ein Starenschwarm, das NetzDG, Alexander Dobrindt, „Game of Thrones“, „New Girl“ und Michael Wolffs Trump-Buch

#trending // Wahljahr 2017

Kurz vor dem offiziellen Beginn der Sondierungen zwischen CDU/CSU und SPD sorgt CSU-Landesgruppen-Chef Alexander Dobrindt für Aufsehen in der Polit-Szene: „Auf die linke Revolution der Eliten folgt eine konservative Revolution der Bürger“ schreibt Dobrindt in einem Gastbeitrag für die Welt. Der Beitrag selbst hat dabei weniger Likes & Co. in den sozialen Netzwerken hervor gerufen als die Reaktionen auf den Beitrag. So war das ARD-Magazin „Monitor“ bzw. dessen Chef Georg Restle mit einem Brief an Dobrindt besonders erfolgreich. Er stellt u.a. die Frage, von welcher „linken Revolution“ Dobrindt denn spreche, wenn in den vergangenen 35 Jahren 28 Jahre lang die CSU in der Bundesregierung saß – und in Bayern ja ohnehin seit Jahrzehnten regiert. 9.200 Interaktionen gab es für den Facebook-Post. Auch Marietta Slomkas Interview mit Dobrindt wurde insbesondere bei Twitter herum gereicht.

Eine aktuelle Umfrage aus dem ARD-DeutschlandTrend passt recht gut zu Dobrindts Vorstoß: 69% der Befragten stimmen der Aussage „Der CSU ist der Wahlkampf in Bayern wichtiger als eine stabile Regierung für Deutschland zu bilden“ zu. Und der offensichtliche Hauptgegner der CSU, die AfD, reagierte prompt: „Um weitere Verluste der bei Landtagswahl zu verhindern, ist der CSU jedes Mittel recht“, schreibt die AfD Bayern auf Facebook. Und weiter: „Bestellt doch einfach ein paar hunderttausend AfD-Wahlprogramme, klebt Euer Logo drauf und fertig, Ihr Heuchler!“. Und wer Angst vor Dobrindts Sehnsucht nach Veränderung hat, hält sich am besten an den Tweet von Alf Frommer: „Wenn Dobrindt die konservative Revolution so erfolgreich ausbaut, wie das Breitband-Internet, dann müssen wir uns keine Sorgen machen.“