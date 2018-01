Neue Portal-Strategie: stern.de sperrt Adblock-Nutzer aus – außer, sie konsumieren einen Video-Werbespot

Von

Auch lässt stern.de die Anwender grundsätzlich noch auf eine Startseite zugreifen, während andere eine Vollsperrung vorgenommen haben. Der stern-Warnhinweis samt Sperre erfolgt erst auf den Artikelseiten. Dort heißt es dann:

Dabei drückt die Redaktion zunächst Verständnis für aktivierte AdBlocker aus, erläutert jedoch die wirtschaftliche Notwendigkeit, bevor sie potenziellen Lesern zwei Alternativen anbietet. Entweder Nutzer schalten die Software für die Gruner-Seite aus, oder sie konsumieren einen Werbe-Spot. In zweitem Fall dürfen sie im Gegenzug eine Stunde lang mit aktiviertem AdBlocker auf stern.de surfen.

Die Strategie, die seit September vergangenen Jahres schrittweise ausgerollt wurde, erklärt Eva-Maria Bauch wie folgt: „Die Installation von AdBlockern bedeutet nicht pauschal, dass Nutzer alle Formen von Werbung störend finden“, so die Geschäftsführerin von G+J Digital Products gegenüber MEEDIA. „Mit der sogenannten Video Compensation, in deren Rahmen Nutzer mit installiertem AdBlocker nach Wiedergabe eines Werbespots unser Angebot eine Stunde lang werbefrei nutzen können, passen wir die Werbeausspielung bei gewünschter Nutzung an. Anders als bei Autoplay – das sich an vielen Stellen für uns bewährt hat – steuern die entsprechenden Nutzer mit AdBlocker die Werbespots also gezielt an.“

Die Nutzer – sollten sie weiter blocken – nun auszusperren, ist ein Strategiewechsel. Zuletzt hatte man Ad-Recovery-Technologien genutzt, um von Softwares zunächst ausgeblendete Werbemittel weiter ausspielen zu können, erklärt Bauch weiter. Ein aufwändiges Verfahren. Denn die Hersteller und ihre Communities, wie die des prominentesten Anbieters Eyeo mit AdBlock Plus, arbeiten kontinuierlich dagegen und entwickeln ihre Anwendungen weiter. Darüber hinaus setzte man bei stern.de auf Kommunikation, startete unter anderem eine Anti-AdBlocking-Kampagne.

Mit der Aktion soll Nutzungsrate der Softwares weiter gesenkt werden. Nachdem der Bundesverband Digitale Wirtschaft in den vergangenen Jahren sinkende Werte vermeldete, stieg die Nutzung in der Mitte vergangenen Jahres wieder an. Im August meldete der Branchenverband eine Quote von etwas über 20 Prozent bei Desktop-Nutzern. Mobil wird, auch aufgrund von Voreinstellungen in Browsern, in größeren Maße geblockt. Die Quote hatte sich hier zuletzt verdreifacht. Für stern.de beziffert Bauch eine zuletzt gesunkene AdBlock-Rate von aktuell 20 Prozent (Desktop).

stern.de ist das mittlerweile vierte große deutschsprachige Nachrichtenportal, das Nutzer der bei Verlagen unbeliebten Software aussperrt. Als erstes begann Bild AdBlocking zu blockieren, später folgten FAZ und Süddeutsche.de, das ebenfalls eine Alternative Strategie fährt. Dort dürfen Nutzer den AdBlocker weiterhin aktiviert lassen, wenn sie sich zuvor mit ihren persönlichen Daten registrieren. Ähnlich agierten bereits internationale Medienhäuser wie beispielsweise die Washington Post.