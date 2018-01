Langes Warten für Serienfans: „Game of Thrones“ geht erst 2019 in die letzte Staffel

Von

Schon im Sommer 2017 kamen Gerüchte darüber auf, dass die Produzenten das Jahr 2018 auslassen könnten, um mehr Arbeit in das Serienfinale zu stecken. Für die Fans ist das nun Gewissheit: Zwar steht noch kein genaues Datum für die Ausstrahlung der ersten Folge der letzten Staffel fest, doch dass im Jahr 2019 die 2011 zum ersten Mal ausgestrahlte Erfolgsserie in die letzte und achte Runde geht, wurde nun vom Sender HBO offiziell bestätigt.

Send a raven.#GameofThrones returns to @HBO for its eighth and final season in 2019: https://t.co/FpWV0O0L9i

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) January 4, 2018