trending 2017: „Feuerwehrmann Rudi“, „Get clever with your clutter“, Beyoncé, Obama, Martin Schulz, „Despacito“ und Chester Bennington

„Despacito“ und „Shape of You“ waren die Hits des Jahres. Und zwar ganz eindeutig und in diversen Kategorien. So waren die Clips zu den beiden Songs von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee, bzw. Ed Sheeran die mit Abstand meistgesehenen Videos des Jahres auf YouTube. 4,63 Milliarden mal wurde „Despacito“ abgerufen, 2,97 Mrd. mal „Shape of You„. „Despacito“ ist damit sogar das erfolgreichste Video der YouTube-Geschichte.

Bei Spotify lag 2017 Ed Sheerans „Shape of You“ vorn – mit 1,5 Mrd. Streams. „Despacito“ folgt hier mit 942,6 Mio. auf Rang 2. Auch in Deutschland führen die beiden Songs die Jahres-Charts von Spotify an: mit 97,2 Mio. Abrufen („Shape of You“), bzw. 52,5 Mio. („Despacito“). Die gleiche Reihenfolge besteht auf den beiden ersten Plätzen der offiziellen deutschen Single-Charts. Das meistverkaufe Album kam von Helene Fischer.

Die erfolgreichsten Kinofilme waren in Deutschland „Fack ju Göhte 3“ und „Star Wars – Die letzten Jedi“. Meistverkauftes Buch war bei Amazon das BGB, gefolgt von „Was ich an dir liebe“ von Alexandra Reinwarth und „Origin“ von Dan Brown. Bei den DVDs und Blu-rays gewann „Rogue One – A Star Wars Story“ die Jahreswertung von Amazon vor „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ und „Guardians of the Galaxy Vol. 2„. Bei den Games führt abgesehen von einigen Gutschein-Karten für den PlayStation Store das PS4-Spiel „FIFA 18“ die Liste an, dahinter folgen „Super Mario Odyssey“ und „Mario Kart 8 Deluxe“ für Nintendos Konsole Switch.