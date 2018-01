US-Konkurrenz abgehängt: Schweighöfers “You Are Wanted” ist beliebteste Amazon-Serie des Jahres

Amazon Prime und Netflix gelten als die großen Schrecken der klassischen TV-Anbieter. Genaue Zahlen, wie viele Menschen überhaupt via Streaming ihre Lieblingsserien schauen, verraten die US-Dienste nicht. Immerhin veröffentlicht jetzt auch Amazon eine Liste der beliebteste Inhalte 2017. Top-Serie in Deutschland: Schweighöfers “You are Wanted” vor “Kevin Can Wait”. International führt “The Grand Tour” vor “Sneaky Pete” die Hitliste an.

Amazon verrät zu den einzelnen Kategorien jeweils die Top-Fünf. Hier eine Auswahl der wichtigsten Listings:

Am häufigsten gestreamte Serien in Deutschland:

1. You Are Wanted – Staffel 1

2. Kevin Can Wait – Staffel 1

3. American Gods – Staffel 1

4. Taboo – Staffel 1

5. Lucifer – Staffel 2

Top-Serien bei Prime weltweit:

1. The Grand Tour (Staffel 1)

2. Sneaky Pete (Staffel 1)

3. The Man in the High Castle (Staffel 1)

4. The Man in the High Castle (Staffel 2)

5. The Tick (Staffel 1)

Top-Filme bei Prime weltweit:

1. Daddy’s Home – Ein Vater zu viel

2. 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

3. Iron Man

4. Dirty Grandpa

5. Whisky Tango Foxtrot

Top-Serien im Bereich Kaufen und Leihen weltweit:

1. Game of Thrones (Staffel 7)

2. The Walking Dead (Staffel 7)

3. The Walking Dead (Staffel 8)

4. PAW Patrol (Staffel 1)

5. This is Us (Staffel 1)

Der erfolgreichste Tag war der 30. Dezember. An diesem Tag wurden so viele Streaming-Inhalte bei Amazon geschaut, wie niemals zuvor.

Ein lustiger Info-Happen aus der Faktensammlung der US-Amerikaner ist auch, dass Wien weltweit die Stadt mit den meisten Streaming-Stunden pro Kunde ist

Eine ähnliche Liste hatte Netflix bereits Mitte Dezember veröffentlicht. Dort waren die erfolgreichsten Serien in Deutschland im vergangenen Jahr:

1. The Crown

2. Neo Yokio

3. You Me Her

4. Eine Reihe betrüblicher Ereignisse

5. GLOW

6. Friends From College

7. El Chapo

8. Ozark

9. Atypical

10. Big Mouth