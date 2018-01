„Mein Atomwaffenknopf ist größer als seiner“: Donald Trump droht Kim Jong Un auf Twitter

Von

Schon Kinder kennen den Vergleich aus der Schule: „Meiner ist größer als deiner“, insistiert ein Pennäler zum anderen. Dass sich auch in der Erwachsenenwelt nichts an der Vergleichslogik geändert hat, machte gestern Donald Trump auf Twitter deutlich.

Auf seinem bevorzugten Kommunikationskanal, auf dem der US-Präsident im vergangenen Jahr mehr als 2500 Tweets absetzte, legte sich Donald Trump erneut mit seinem Lieblingsgegner an – Kim Jong Un.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

An den nordkoreanischen Machthaber gerichtet, twitterte Trump: „Könnte jemand aus Kims aufgebrauchten und hungerndem Regime ihn bitte darüber informieren, dass auch ich über einen Atomwaffenknopf verfüge, aber meiner ist viel größer und stärker als seiner, und mein Knopf funktioniert!“

Kim Jong Un hatte zuvor in seiner Neujahrsansprache erklärt, dass er über einen Atomwaffenknopf an seinem Schreibtisch verfüge – und sich die USA in Reichweite der nordkoreanischen Atomwaffen befänden. Konsequenzen hatte Trumps erster kontroverser Tweets im neuen Jahr unterdessen zumindest nicht auf Twitter.

Hey @TwitterSupport, is it against your terms of service to provoke nuclear war with North Korea here? Don’t you guys have a button that’s even bigger than Donald Trump’s that you can use to shut this down? pic.twitter.com/7RjVd00Jnw — Dani Bostick (@danibostick) January 3, 2018

Obwohl einige Nutzer den Tweet meldeten, stellte der 280-Zeichen-Dienst schnell klar, dass Trumps Tweet gegen keine Richtlinie verstoße.

that was fast pic.twitter.com/E7KmG5wPs7 — amy brown (@arb) January 3, 2018

Dafür war fielen die Nutzer-Reaktionen ziemlich eindeutig aus – zuungunsten des US-Präsidenten:

yeah lets not play this game — abdul (@Advil) January 3, 2018

The nuclear button tweet is a reminder that Trump is obsessed with size, ratings, bigness. In all things. Including nuclear arsenals. — Chris Cillizza (@CillizzaCNN) January 3, 2018

“Someone you can bait with a tweet should not have access to the nuclear launch codes.” – Hillary Clinton — Mark Gander (@MarkGander3) January 3, 2018

Trump just tweeted that he has a bigger nuclear weapon button than North Korea. We might just be doomed. He’s tweeting about nuclear war like it’s a PlayStation Game. — deray (@deray) January 3, 2018

Dear soon to be ExPOTUS make a New Year’s resolution to stop embarrassing America That was so weak👎 — Aubrey Hilliard (@AubHilliard) January 3, 2018

Our President is a child. “Mine is bigger than yours” may sound tough on the playground, but this is no juvenile affair. Literally millions of lives are at stake. Trump’s finger on the nuclear button is one reason why…1/2 https://t.co/Ul3Wv6owTp — Colin Kahl (@ColinKahl) January 3, 2018

Sorry to tell ya, but our awesome President is in for 7 more GLORIOUS years! — Deborah (@dawnslight91) January 3, 2018