Witzig oder durchgeknallt? Bahn wirbt mit Sperma-Clip, um Paarungswillige am „fruchtbarsten Tag“ zu verkuppeln

Die Deutsche Bahn will offenkundig etwas gegen ihr angestaubtes Image tun – und animiert deshalb in einem neuen Imageclip zur Kopulation. Der Aufhänger dafür: Der 8. Januar ist statisch der fruchtbarste Tag des Jahres. Also werden Spermien und Eizellen im Clip vor dem großem Showdown wie eine Fußballmannschaft richtig heiß gemacht. So eigenwillig und gewöhnungsbedürftig der von Ogilvy & Mather produzierte 90er-Sekünder ist, bei Facebook sorgt der Clip für hohe Resonanz ("German Fuckfest"), der das Social Media-Team der Deutschen Bahn meist augenzwinkernd begegnet.