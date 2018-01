Kleingedrucktes und 21 Straftatbestände zum Anklicken: Wie Facebooks NetzDG-Formular Nutzer zu Laien-Richtern macht

Gemeinhin wird Facebook & Co. lobend nachgesagt, dass eines der Erfolgsrezepte der US-Companies in der Fähigkeit liegt, maximal nutzerfreundliche Produkte zu entwickeln. Das gilt jedoch nicht für das NetzDG-Meldeformular von Facebook. Mehr Beamten-Mief und -Deutsch geht kaum. Wer sich künftig beim US-Netzwerk beschweren will, sollte im Idealfall Volljurist sein oder zumindest einige Semester Jura auf dem Buckel haben.