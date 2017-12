PoschardtEvangelium: Wie der Welt-Chefredakteur an Weihnachten mit einem Tweet einen absurden Shitstorm lostrat

Schrille Nacht: Bevor die Zeit der weihnachtlichen Besinnlichkeit richtig begonnen hatte, war sie schon wieder vorbei – zumindest bei Twitter. Den Anlass lieferte Welt-Chef Ulf Poschardt, der die Politisierung der Weihnachtspredigten kritisiert hatte. Der provokante Tweet hatte alles zur Folge, was das Empörungsmedium Nummer 1 zu bieten hat: harsche Gegenkritik, Spott samt eigenem Hashtag, letztlich null inhaltliche Debatte, dafür aber den Vorwurf des Antisemitismus. Halleluja!

Von

Für eine ganze Reihe von Menschen aus Politik- und Medienbetrieb war es in diesem Jahr offenbar ganz und gar nicht möglich, abzuschalten und die Ruhe sowie Besinnlichkeit der Weihnachtstage zu genießen. Im Gegenteil: Bei Twitter war die Hölle los, und Ulf Poschardt war der Teufel. Der Chefredakteur der zu Axel Springer gehörenden Welt-Gruppe hatte die Stimmung aufgeheizt, nachdem er die Christmette, also der christlichen Weihnachtspredigt, kritisiert hatte. Böswillig wie Luzifer nun mal ist, formulierte es entsprechend provokant:

Wer soll eigentlich noch freiwillig in eine Christmette gehen, wenn er am Ende der Predigt denkt, er hat einen Abend bei den #Jusos bzw. der Grünen Jugend verbracht? — Ulf Poschardt (@ulfposh) December 24, 2017

Der Tweet ließ zunächst einmal mehr Fragen offen, als er beantwortete. Ob sich die Kritik auf Christmetten im Allgemeinen oder auf eine bestimmte bezogen hatte, ließ er genauso offen wie zunächst die Frage, ob er diese für zu linkspolitisch oder für zu politisch im Allgemeinen gehalten hatte. Die Christmette mit der größten Aufmerksamkeit sprach am Heiligabend Papst Franziskus, der in seiner Predigt zu Mitgefühl für Geflüchtete aufrief und an die Menschlichkeit der Christen appellierte.

Doch für Details oder Zwischentöne war trotz des mittlerweile doppelten Zeichenkontingents pro Message bei Twitter weder Platz noch Zeit. Poschardts provokanter Meinungsbeitrag rief unverzüglich jene auf den Plan, die sich angesprochen fühlten: die politische Linke, allen voran Grüne und Sozialdemokraten.

So twitterte mit Konstantin von Notz der erste grüne Spitzenpolitiker in Poschardts Richtung und versuchte den Chefredakteur in einem noch harmlosen Tweet auf Weihnachten als besinnliche Zeit aufmerksam zu machen – selbstverständlich erfolglos.

.@ulfposh In der #Christmette Gott zu begegnen, sich mit seiner unbequemen Botschaft kritisch auseinandersetzen, zwei Tage lang mit Freunden und Feinden bei Twitter diskutieren – auch das kann #Weihnachten sein. — Konstantin v. Notz (@KonstantinNotz) December 26, 2017

Simone Peters, Bundesvorsitzende der Grünen, sah die Kritik als Grund, selbst mal wieder die Kirche zu besuchen,…

Dann sollte ich tatsächlich mal wieder in eine Christmette gehen. Hört sich gut an.

Und Einmischung brauchen wir mehr denn je bei #Ungleichheit, #Abschottung, #Klimakrise. https://t.co/MszMtPVjms — Simone Peter (@peter_simone) December 25, 2017

… während sich SPD-Mann Ralf Stegner weniger humorvoll äußerte.

Wer nichts zu Krieg und Frieden, Not und Gerechtigkeitsfragen, Hunger und Flüchtlingen hören will, sollte die Weihnachtsgottesdienste der christlichen Kirchen wohl besser meiden. — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) December 25, 2017

Ebenfalls deutlich reagierte Justizstaatssekretär und SPD-Mann Ulrich Kelber. Er warf Poschardt vor, „ein beängstigend nach rechts unten verschobenes Koordinatensystem“ zu haben und fragte: „Barmherzigkeit, Nächstenliebe und Bewahrung der Schöpfung stören Sie also als christliche Inhalte? Was wäre Ihnen denn wichtig?“

Sie haben ein beängstigend nach rechts unten verschobenes Koordinatensystem. Barmherzigkeit, Nächstenliebe und Bewahrung der Schöpfung stören Sie also als christliche Inhalte? Was wäre Ihnen denn wichtig? — Ulrich Kelber (@UlrichKelber) December 25, 2017

Eine Antwort darauf gab es vom Welt-Journalisten nicht. Wie die meisten Tweets mit Gegenkritik reagierte er mit einem kurzen „qed“, was für „quod erat demonstrandum“ steht – was Poschardt allerdings als bewiesen sehen wollte, ließ er ebenfalls offen.

Eine weiterführende Debatte war damit – wie sooft – nicht zu erwarten. Entsprechend reagierte man im sozialen Netzwerk wie sooft: mit Spott. #PoschardtEvangelium lautete schließlich der Hashtag, den sich ein anderer Journalist ausgedacht hatte und unter dem man das Evangelium ins Neoliberale übersetzte.

Ich muss sagen, ich finde diesen Tweet so grandios, dass er eigentlich schon seinen eigenen Hashtag verdient: #PoschardtEvangelium https://t.co/c1fGk3amb5 — Danijel Majic (@DanijelMajic) December 25, 2017

Und der Herr sprach: Wer von Euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein! Zu was anderem seit Ihr linken Gewalttäter ja nicht in der Lage! Ich erwarte, dass der Kaiser mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen Euch vorgeht. Danke, Liktoren! #PoschardtEvangelium — Danijel Majic (@DanijelMajic) December 25, 2017

Darauf hub der neoliberale Samariter an und sprach zu dem unter die Räuber Gefallenen: "Wahrlich ich sage dir, wir können nicht allen helfen. So kümmere dich nun eigentverantwortlich um deine Rettung, statt leistungslos im Staube zu liegen."

#PoschardtEvangelium — Guido (@Guido_Markus) December 25, 2017 Anzeige

Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so gehe hin und behalte alles, was du hast, und gib bloß nichts den Armen! Nur so wirst du einen Schatz haben, den du vererben kannst; und komm und folge mir nach. #PoschardtEvangelium — Anna (@annalog1102) December 25, 2017

Und Jesus traf auf die Alten, die in den Scheunen hausten, und sprach: "Hättet ihr euch mal Eigentum angeschafft!" #PoschardtEvangelium — Marvelous Marcy (@marciii04) December 25, 2017

Poschardt, bei dem die taz nie zu erwähnen vergisst, wie gerne er Porsche fährt, gilt politisch den Liberalen nah und provoziert die politische Linke oft und gerne. Das Verhältnis darf man als angespannt bezeichnen. Deshalb war das #PoschardtEvangelium nicht alles, was in den Folgetagen noch die Runde machen sollte.

Nachdem der Welt-Chef fleißig weiter provozierte, indem er sich über die „Allianz aus SPD, Grüne und Justemilieu-Medien“ freute, von einem „Aufmarsch der Scheinheiligen“ sprach, (zurecht) Unterstützer retweetete und schließlich in der „Opportunismus-Olympiade“ Medaillen an Grüne, Sozialdemokraten und „mediale Trittbrettfahrer, gerne GEZ finanziert“ war es endgültig vorbei mit Spaß.

Opportunismus-Olympiade

Gold. die Grünen

Silber: linke Sozialdemokraten

Bronze: die medialen Trittbrettfahrer, gerne GEZ finanziert.

(Von den ängstlichen, kpmfliktscheuen Bürgerlichen ganz zu schweigen)

Wieder was gelernt. Danke an @fpiatov @LorenzMaroldt @davidermes — Ulf Poschardt (@ulfposh) December 26, 2017

Poschardt, der sich richtig warm gelaufen hatte, traf auch mit seinen weiteren Provokationen ins Schwarze. Grüne hörten einen „AfD-Sound“ heraus, Jürgen Trittin, ehemaliger Bundesminister, empfahl dem Journalisten ein Weihnachtsgeschenk: eine leere „AfD-Krippe“, die Konstantin von Notz zuvor geteilt hatte.

Gestrickt war der Vorwurf des Ausländerhassers, des Muslimfeindes und Antisemitisten.

Ehemaliger Bundesminister unterstellt U.P., ein antisemitischer Rassist zu sein. Momente, in denen man vielleicht ganz froh sein kann, dass #Jamaika nicht geklappt hat. pic.twitter.com/krwjCRXxDq — Timo Lokoschat (@Lokoschat) December 26, 2017

Der @ulfposh hat doch mit AfD nix zu tun, sondern belebt unsere Debatten. Drückt mal Reset, macht Twitterpause und einigt euch auf #FreeDeniz — nils minkmar (@nminkmar) December 26, 2017

Am Ende steht wieder eine Debatte, deren inhaltliche Diskussion womöglich stattgefunden hat aber – wie immer – von lärmendem Populismus aller Seiten übertönt worden ist. Wie absurd das Weihnachtsspektakel beim Kurznachrichtendienst war, hat auch Sascha Lobo in einem kurzen Kommentar zusammengefasst.