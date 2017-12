Krimi-Format Nr. 1 in der Krise? „Tatort“-Zuschauerzahl sinkt 2017 auf niedrigsten Wert seit sechs Jahren

Im Schnitt haben in diesem Jahr 8,91 Millionen Menschen jede Erstausstrahlung der «Tatort»-Krimis gesehen. Die Durchschnittsquote war damit 2017 so tief wie seit sechs Jahren nicht mehr. Das geht aus einer Auswertung der Programmdirektion Erstes Deutsches Fernsehen hervor, die auf Messungen der AGF in Zusammenarbeit mit der GfK beruht. Im Jahr 2016 schauten durchschnittlich 9,02 Millionen Zuschauer jede neue Folge der beliebten ARD-Reihe.