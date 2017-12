Ende der „Erwachsenen-Aufsicht“: Ex-Google-Chef Schmidt gibt Chefposten im Verwaltungsrat auf

Von

Der 62-Jährige war 2001 an die Spitze von Google geholt worden, als eine Art „Erwachsenen-Aufsicht“ für die jungen Gründer Larry Page und Sergey Brin. Zehn Jahre später gab er den Chefposten an Page ab und wurde Vorsitzender des Verwaltungsrates.

After ten years as CEO and seven as Executive Chairman, I can’t wait to dive into the latest in science, technology, and philanthropy. I look forward to working with Larry and Sergey on our future here at Alphabet. https://t.co/nVnZqMEHoI

— Eric Schmidt (@ericschmidt) December 21, 2017