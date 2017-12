Schweden-Sex, Der Postillon und die Qualitätsmedien: der (fast) aussichtslose Kampf der Satire-Seite um eine richtige Berichterstattung

Von

Doch lange regten sich beispielsweise weder das ZDF noch die Augsburger Allgemeine, der mit ihrer Story “Schweden: Männer müssen Sex-Genehmigung bei Frauen einholen” ein echter Social-Media-Hit gelang. Im Gespräch mit MEEDIA erklärt der Postillon-Macher, wo der Teufel im Detail steckt und warum er sich so über die Darstellung vieler Medien ärgerte. +++ Kein Witz: Seit einem Tag versuchen Sie, also der Postillon, einige Medien auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Um was geht es?

Stefan Sichermann: Es geht darum, dass in Schweden ein neues Gesetz eingeführt wird, das neu regelt, ab wann eine Vergewaltigung vorliegt. Vor allem wird da jetzt genauer differenziert zwischen verschiedenen Formen der Vergewaltigung. Und ein wichtiger Punkt: Eine Vergewaltigung liegt nicht mehr nur noch dann vor, wenn das Opfer vorher „nein“ gesagt hat. Das soll vor allem wohl verhindern, dass die Behörden bislang wenig machen können, wenn jemand eingeschüchtert wird und deshalb aus Angst zustimmt. Gibt es dazu eine Quelle?

Die schwedische Quelle in Englisch dazu: „If a person has not agreed in words or by their clear actions that they are willing to engage in sexual activity, then forcing or coercing them into a sexual act will be illegal.“ Das bedeutet relativ simpel, dass beide Beteiligten, den Sex wollen müssen. Wie genau das signalisiert werden muss, steht da wiederum nicht. Es muss halt klar sein. Dem kann man eigentlich kaum widersprechen. Und dem widerspricht auch in Schweden so gut wie niemand. Alle Parteien stimmen dafür. Auch die rechte Partei der Schwedendemokraten, die alles andere als glühende Feministen sind. Daran kann man schon erkennen, dass das Gesetz nicht so dramatisch ist, wie in Deutschland dargestellt. Wenn es Kritik gibt, dann, dass das Gesetz nicht viel ändern dürfte, also alles fast gleich bleibt. Kritiker nennen das Symbolpolitik, Verteidiger des Gesetzes sagen, es könnte helfen, die Mentalität zu ändern.

Welchen Hauptfehler haben die deutschen Medien jetzt gemacht?

In deutschen Medien wird es allerdings so dargestellt, als müssten Männer (obwohl das Gesetz für alle gilt, nicht nur für Männer) jetzt immer vor dem Sex selbst ihre Ehefrau fragen, sonst wäre es automatisch eine Vergewaltigung. Oft heißt es sogar, man muss am besten schriftlich zustimmen. Und das wird geliket und geteilt, weil alle denken, dass die Schweden spinnen. Ich wurde überhaupt erst darauf aufmerksam, weil mich viele anschrieben und fragten, ob das eine Postillon-Nachricht ist.

Lässt sich nachvollziehen, wie der Fehler entstanden ist?

Die meisten völlig falschen Artikel in Deutschland kommen übrigens von einem Autor. André Anwar. Der ist wohl freier Schwedenkorrespondent und hat seinen inhaltlich völlig schwachsinnigen Artikel in der Braunschweiger Zeitung, in den Stuttgarter Nachrichten, in der Augsburger Allgemeinen und in der NOZ untergebracht. Daraus scheint auch eine dpa-Meldung entstanden zu sein. Focus Online schreibt wiederum von der Augsburger Allgemeinen ab und zitiert das und so geht es munter weiter. Am schlimmsten ist das dann bei der Welt, wo es heißt, Schweden ist jetzt mit Saudi-Arabien und dem Iran das unromantischste Land der Welt. Ulf Poschardt jammert ähnlich. Naja, und noch verrückter wird es dann, wenn auch noch ZDF „heute“ (bei Twitter) und BR24 den gleichen Mist ablassen. Bento hat auch berichtet und sogar einen Link auf thelocal.se gesetzt. Und trotzdem den gleichen falschen Quatsch nachgeplappert.

Hören die betroffenen Medien Sie denn. Hat schon jemand reagiert?

Nein. Poschardt hat ’nen schlechten Witz gemacht. Sonst reagiert niemand. Gehört wird das sicher. Aber ignoriert. Die wollen das halt durchstehen. Halt doch! MEEDIA hat sich gemeldet.

Glauben Sie, die Ignoranz wäre ähnlich, wenn nicht eine Satireseite auf den Fehler aufmerksam machen würde?

Ich glaube, das ist wurscht. Die hätten das auch bei anderen so ignoriert.

Ganz grundsätzlich: Haben Sie das Gefühl, dass die vermeintlichen Qualitätsmedien mittlerweile mehr Fehler machen und mehr Quatschmeldungen übernehmen als früher?



Puh. Schwer zu sagen. Ein Grund könnte aber sein: Der falsche Artikel in der Augsburger Allgemeinen hat bald 10.000 Likes und verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Da haben die sicher nix dagegen.