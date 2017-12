Eine der meist gesehenen internationalen Serien: Netflix gibt grünes Licht für zweite Staffel „Dark“

Seit 1. Dezember ist die erste deutsche Netflixserie „Dark“ bei dem weltweiten Streaming-Anbieter zu sehen. Blickpunkt: Film zitiert Kelly Luegenbiehl, Vice President International Originals bei Netflix, mit den Worten: „Als ich zum ersten Mal von ‚Dark‘ gehört habe, wurde mir schnell klar, dass es so eine Serie weder in Deutschland noch in anderen Ländern je zuvor gegeben hat. Wir sind begeistert, dass sich die Zuschauer weltweit von der mysteriösen Welt Windens haben faszinieren lassen. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass außergewöhnliche Geschichten keine geografischen Grenzen kennen.“

Während die Kritiken hierzulande eher gemischt ausfielen, zeigte sich die internationale Presse größtenteils begeistert über „Dark“. Der Erfolg bei Netflix gibt den Machern nun recht. Auch die beiden Showrunner Baran bo Odar und Jantje Friese bleiben für die zweite Staffel an Bord.