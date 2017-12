trending: „The Voice“, Facebook gegen „Engagement Bait“, ein ganz normaler Tag im Facebook-Leben der AfD, Jonghyun und Cyril Ramaphosa

#trending // Social Media

Social-Media-Teams, die regelmäßig mit Gewinnspielen, Abstimmungen und Posts wie „Markiere einen Freund…“ versuchen, ihre Facebook-Interaktionen in die Höhe zu treiben, könnten Teile der folgenden Meldung verunsichern. Denn: Das Social Network will verstärkt gegen solches „Engagement Bait“ vorgehen. „Spammy Posts“, wie Facebook diese Beiträge selbst bezeichnet, werden ab dieser Woche deutlich in den Timelines der Nutzer zurück gestuft, also seltener oder gar nicht angezeigt. Zudem sollen Facebook-Seiten, die wiederholt durch „Engagement Baiting“ auffallen, durch geringere Reichweiten bestraft werden. Wichtig: „Posts that ask people for help, advice, or recommendations, such as circulating a missing child report, raising money for a cause, or asking for travel tips, will not be adversely impacted by this update.“