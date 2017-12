Nach Abschied beim Jalag: Burda holt Malte von Bülow als Managing Director News für die Focus-Titel

Neuzugang bei Hubert Burda Media: Der bereits bei einigen Verlagen in Führungspositionen gestählte Manager Malte von Bülow wird ab dem 1. Januar Managing Director News bei BurdaNews. Der 44-jährige übernimmt unter anderem die Verantwortung für die Marken Focus, Focus-Money und die Focus Line Extensions. Von Bülow berichtet in dieser Funktion direkt an BurdaNews-Geschäftsführer Burkhard Graßmann.