„The Voice“ endet mit bester Final-Zuschauerzahl seit 2013, „Tatort“ rutscht unter die 8-Mio.-Marke

Erfolgreiches Finale für die 2017er-Staffel von "The Voice of Germany": Mit 3,31 Mio. Menschen sahen am Sonntagabend bei Sat.1 so viele zu wie seit 2013 bei keinem "The Voice"-Finale mehr. Vor allem Über-50-Jährige sahen verstärkt zu. Den Tagessieg holte sich bei Jung und Alt der "Tatort" - allerdings mit klar unterdurchschnittlichen Zahlen.