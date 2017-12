Jetzt kommen die Oldies: Sat.1 plant „The Voice Senior“

Am Sonntagabend lief das Finale der mittlerweile siebten "The Voice"-Staffel – mit großem Quotenerfolg: Mit 3,31 Mio. Menschen sahen am Sonntagabend bei Sat.1 so viele zu wie seit 2013 bei keinem "The Voice"-Finale mehr. Diesen Erfolg will Sat.1 fortsetzen und gab am selben Tag bekannt, einen Ableger des Formats mit Senioren zu planen.