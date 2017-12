„Im Film auftretende Ärzte haben in der Fachwelt ein hohes Renommee“: SWR widerspricht Kritik an Demenz-Doku

Ein Gastbeitrag von Hans-Michael Kassel *

Bevor ich auf Einzelheiten eingehe, möchte ich die Grundhaltung unserer Dokumentation verdeutlichen. Im Fokus des Filmes stehen die Patienten, deren Sorgen und Ängste. Die Dokumentation „betrifft: Vergesslich oder schon dement?“ (in der Mediathek hier abrufbar) antwortet auf zentrale Fragen von Betroffenen und Angehörigen. Ihr Anspruch ist es, lebensnah zu vermitteln, welche Möglichkeiten sich im Umgang mit der Krankheit eröffnen können.

Cornelia Stolzes Artikel lässt auf weiten Strecken journalistische Sorgfalt vermissen. Sie behauptet beispielsweise, dass die im Film erwähnte DIAN-Studie von der Pharmaindustrie finanziert sei. Das ist falsch, denn die DIAN-Studie wird in Deutschland vom DZNE (Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen) über staatliche Fördermittel finanziert. In den USA und Großbritannien geschieht dies durch das National Institute on Ageing (NIA), in Japan, Korea und Argentinien ebenfalls durch staatliche Förderinstrumente. Die Autorin verwechselt dabei womöglich zwei verschiedene Studien. Die von der Pharmaindustrie finanzierte Studie (DIAN-TU) gibt es in Deutschland bisher nicht.

Die DIAN-Studie ist eine große Chance, da sie Familien, in denen das autosomal-dominate Alzheimer-Gen vorkommt, über einen längeren Zeitraum untersucht. Grundlagenforschung sozusagen, die zum Ziel hat, Demenz besser zu verstehen und herauszufinden, welche Therapien hilfreich dagegen sein können. In der Tat kann das Alzheimer-Gen über einen Bluttest nachgewiesen werden. Menschen mit diesem Gen erkranken häufig bereits schon ab Ende 40 an Demenz.

Vollends unseriös argumentiert Stolze, wenn sie (unserem Autoren, Anm. der Red.) Dr. Lothar Zimmermann unterstellt, Lobbyarbeit für die pharmazeutische Industrie zu betreiben. Er hat bereits mehrfach kritisch über Ärzte und die Pharmaindustrie berichtet. Darunter in Dokumentationen der „betrifft“-Reihe wie „Die Pharmafalle: Glückspillen“, „Vorsicht Nebenwirkungen! Wie sicher sind Medikamente?“ „Wenn Ärzte Fehler machen – wie sicher bin ich im Krankenhaus?“ oder „Kann ich meinem Arzt vertrauen? Fragwürdige Diagnosen und unnötige Therapien.“

Letztlich versucht Stolze, eine Binsenweisheit zu skandalisieren. Dass Medikamente von der Pharmaindustrie entwickelt und in Zusammenarbeit mit Ärzten getestet werden, ist keine neue Erkenntnis, und dass sie in der Phase III an Patienten getestet werden müssen, auch nicht. Dass Kliniken oder Ärzte dafür eine Aufwandsentschädigung erhalten, ist bekannt. Diese wird nach unseren Recherchen durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), die Ethikkommission und durch Oberbehörden der Länder überwacht. Fakt ist, dass es ohne Tests am Menschen keine neuen Therapien geben würde und damit auch keine Hoffnung für Patienten.

Die im Film auftretenden Ärzte und Wissenschaftler haben in der internationalen Fachwelt ein hohes Renommee und vertreten den aktuellen Stand der Wissenschaft. Prof. Christian Haass genießt einen hervorragenden Ruf in der Medizin und ist einer der führenden Alzheimer-Forscher weltweit.

Demenz ist ein klinisches Syndrom. Nach ICD-10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) sind die wesentlichen Voraussetzungen für die Diagnose einer Demenz der Nachweis einer Abnahme des Gedächtnisses und des Denkvermögens bzw. mindestens einer weiteren höheren Hirnfunktion mit beträchtlicher Beeinträchtigung der Aktivität des täglichen Lebens. Für die Diagnosestellung eines demenziellen Syndroms müssen die erwähnten Symptome für mindestens sechs Monate bestehen.

Die Demenzdiagnose hat zunächst wenig mit der zugrundeliegenden Ursache zu tun. Dabei gibt es behandelbare kognitive Störungen wie Stoffwechselstörungen, beispielsweise der Schilddrüse, Medikamentennebenwirkungen, seelische Erkrankungen und weitere Ursachen. Daneben tritt der Zustand nach Hirnschädigung durch Unfälle, Operationen oder Schlaganfälle und die bei dem Begriff häufig gemeinten neurodegenerativen Erkrankungen auf. Das häufigste Beispiel ist für Letzteres die Alzheimer-Krankheit. Meist bestehen diese Störungen jedoch nicht lange genug, um die Kriterien für die Diagnose Demenz zu erfüllen.

Die führenden Wissenschaftler gehen davon aus, dass Amyloidplaques die Alzheimer-Demenz verursachen. Es ist allerdings Fakt, dass auch bei Gesunden Amyloid im Gehirn zu finden ist. Das allein ist jedoch noch kein Beweis für Alzheimer. Im Film wird dies auch erwähnt: „Wenn das Gehirn dieses Amyloid nicht mehr unschädlich machen kann, zerstört es Nervenzellen.“ (Zitat aus der Dokumentation.) Dass es behandelbare Krankheiten gibt, die zu Demenz führen können, ist unbestritten, auch dass fälschlicherweise eine Demenz bei anderen Grundkrankheiten diagnostiziert werden kann. Allerdings war dies nicht Thema der Dokumentation. Es ging uns in erster Linie darum, die Alzheimer-Erkrankung darzustellen.

Im Weiteren hält Stolze Dr. Zimmermann vor, dass „er in seinem Beitrag vorgebe, dass man Demenz schon bei den ersten Anzeichen von Vergesslichkeit mit einem Test, der nur zehn Minuten dauert, feststellen kann.“ Das wird so in der Dokumentation nie behauptet. Im Gegenteil: Der Test, der gezeigt wird, soll bei der Patientin aufdecken, ob eine Gedächtnisbeeinträchtigung vorliegen könnte oder nicht. Es wird weder gesagt noch suggeriert, dass damit Demenz ausgeschlossen oder diagnostiziert werden könne. Bei der Patientin ist der Test unauffällig, daher wird vom Arzt festgestellt, dass kein Handlungsbedarf besteht. Wenn der Test auffällig wäre, würden weitere Untersuchungen folgen und nicht sofort eine Diagnose gestellt. Bei diesen Untersuchungen würden dann auch noch anderen Ursachen für Demenz außer Alzheimer abgeklärt.

Wir bekräftigen es nochmals: Die Pharmaindustrie nahm und hatte keinen Einfluss auf die Dokumentation. Um jegliche Werbung für ein Produkt oder eine Firma auszuschließen, wurden keine Medikamente, sondern nur Wirkstoffgruppen genannt. Wissenschaftler hoffen zwar, dass es diese in fünf bis zehn Jahren geben könnte, derzeit gibt es jedoch keines dieser Präparate auf dem Markt. Das wird in der Dokumentation auch deutlich gesagt.

Die Dokumentation zeigt auch, dass die Suche nach einem wirksamen Therapeutikum sehr langwierig ist. Es wird erwähnt, dass gerade aktuell ein Medikament vor der Marktzulassung gescheitert ist: „Allerdings gab es einen Rückschlag, da ein bestimmter Antikörper nicht so gut wirkte wie erhofft. Damit jemand an einer Studie teilnehmen kann, muss er bestimmte Kriterien erfüllen. Die Krankheit darf nicht zu weit fortgeschritten sein. Die Hoffnung: Demenz zu stoppen. Was bereits an geistigen Fähigkeiten verloren gegangen ist, kann aber wohl nicht zurückgewonnen werden.“ (Zitat aus der Dokumentation).

Zusammenfassend möchte ich betonen, dass wir intensiv recherchiert und die Ärzte und Protagonisten sorgfältig ausgewählt haben. Sie sind aus der Anonymität herausgetreten und sind damit auch ein persönliches Risiko eingegangen. Ihnen, den teilnehmenden Patienten und ihren Angehörigen, gilt unser besonderer Dank.

* Der Autor ist Redaktionsleiter beim SWR für die Dokumentationsreihe „betrifft“ im SWR Fernsehen.

Nachtrag der Redaktion: Da der Verfasser des Gastbeitrags, Hans-Michael Kassel, in seinem Text die Autorin des MEEDIA-Artikels in ihrer Rolle als Journalistin Vorwürfe macht und ihr u.a. unterstellt, sie lasse „auf weiten Strecken journalistische Sorgfalt vermissen“, argumentiere „unseriös“ und „skandalisiere eine Binsenweisheit“, haben wir Cornelia Stolze die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt, die wir im folgenden leicht gekürzt im Wortlaut dokumentieren:

„Ich mache keine Unterstellungen, sondern habe berichtet, dass der Beitrag ‚betrifft: Vergesslich oder schon dement?‘ falsche Fakten enthält. Ich bleibe die Belege dafür nicht schuldig, sondern habe unter anderem auf die einschlägige Leitlinie verwiesen. Daraus geht ein zentraler Punkt meiner Kritik hervor: Die Ursache der Alzheimer-Krankheit ist – anders als vom Autor des Beitrags, von den darin zitierten Forschern und Medizinern und nun erneut von Herrn Kassel behauptet – mitnichten bekannt.

Die Tatsache, dass in dem ‚betrifft‘-Beitrag über Demenz nur pharmafreundliche Wissenschaftler zu Wort gekommen sind, bedeutet nicht, dass der Autor Lothar Zimmermann gezielt und bewusst PR für die Pharmaindustrie gemacht hat. Die Tatsache aber, dass er keinen einzigen unabhängigen Experten befragt hat, legt nahe, dass er sich zumindest unbewusst von industrienahen Forschern hat benutzen lassen. Problematisch ist auch, dass der SWR den Stand der Forschung nicht korrekt einordnet und relativiert. Nicht nur im Beitrag selbst weckt der SWR ‚Hoffnung auf Therapien gegen Demenz‘. Auch auf der Website des SWR steht, dass derzeit zwei Wirkstoffe gegen Alzheimer erforscht werden, die ’sehr erfolgversprechend sind‘. Was der SWR dabei verschweigt: In den vergangenen Jahren haben Forscher klinische Versuche mit mehr als 120 ähnlichen Wirkstoffen gestartet, die alle kläglich gescheitert sind. Mehrere Wissenschaftler sind deshalb inzwischen davon überzeugt, dass Forscher mit ihrer Jagd auf das Amyloid auf dem Holzweg sind. Wer sich an die Regeln des Pressekodex halten und ausgewogen berichten will, müsste das erwähnen.

Ich befasse mich als Wissenschaftsjournalistin seit Jahren intensiv mit dem Thema Demenz. Basierend auf meinen Recherchen habe ich zwei Sachbücher veröffentlicht. ‚Vergiss Alzheimer‘ (Vlg. Kiepenheuer&Witsch) erschien 2011, ‚Verdacht Demenz‘ (Vlg. Herder) 2016. Beide Bücher sind bis heute unwiderlegt. In ‚Vergiss Alzheimer‘ habe ich unter anderem aufgedeckt, wie führende Psychiater und Neurologen die Öffentlichkeit mit falschen Informationen zu Alzheimer und Demenz in die Irre führen, wie sie Hand in Hand mit der Pharmaindustrie Ängste schüren und übertriebene Hoffnungen wecken, um Karriere bzw. weltweit Geschäfte zu machen. Seither habe ich darüber auf mehreren Tagungen und Kongressen sowie in Talk-Shows wie „Beckmann“ (02.02.2012) und ‚hartaberfair‘ (14.10.2013) öffentlich mit Forschern und Medizinern diskutiert.

Mehrere Experten haben die Ergebnisse meiner Recherchen bestätigt. Zum Beispiel Konrad Beyreuther, ein renommierter Alzheimer-Forscher. In einem Interview mit der Wirtschaftswoche hat er mir gegenüber eigene Fehler und falsche Versprechen eingestanden. Ein weiterer ehemals renommierter Alzheimer-Forscher, der Psychiater Harald Hampel, den ich als Schwindler enttarnt habe, musste wenige Monate nach Erscheinen meines Buchs seinen Posten räumen. Er war damals Leiter der psychiatrischen Uniklinik der Universität Frankfurt am Main. Ihm wurde auch der Professorentitel aberkannt.

Im Übrigen hat sich auch der SWR mehrfach auf die Ergebnisse meiner Recherchen gestützt. Zuletzt zeigte das Magazin ‚REPORT MAINZ‘ 2016 unter dem Titel ‚Nur vergesslich oder dement?‘ einen Bericht, der auf meinem Buch ‚Verdacht Demenz‘ basiert und in Zusammenarbeit mit mir entstanden ist. Ich werde im Beitrag zitiert und auf der Website des SWR gibt es ein separates Interview mit mir. Schon zuvor hatte ‚REPORT MAINZ‘ meine Recherchen für einen Beitrag über Alzheimer genutzt. Dieser Film wurde nach Erscheinen von ‚Vergiss Alzheimer‘ gedreht und am 14.02.2012 gezeigt.

Als Wissenschaftsjournalistin fordere ich eine Forschung, welche die Medizin wirklich voranbringt. Eine Forschung, die den Menschen nutzt – nicht nur der Karriere einzelner Forscher und einzelner Unternehmen der Industrie. Zumal, wenn diese Forschung mit öffentlichen Geldern in Millionenhöhe finanziert wird und Hunderte oder gar Tausende von Menschen dafür als freiwillige Probanden in klinischen Studien ihre Gesundheit riskieren. Um diese Freiwilligen davor zu schützen, für unsinnige Experimente ausgenutzt zu werden, braucht es kompetente, unabhängige Aufklärung. Gerade angesichts des massiven Wandels in der Welt der Medien kommt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier eine sehr verantwortungsvolle Rolle zu.“