Brand in Tiefgarage: Feuerwehr evakuiert Verlagsgebäude von Gruner + Jahr am Baumwall

Schreckminuten bei Gruner + Jahr: Kurz vor elf Uhr wurden via Lautsprecherdurchsage alle Mitarbeiter am Hamburger Baumwall aufgefordert ruhig das Verlagsgebäude zu verlassen, ein Feuer sei ausgebrochen. Tatsächlich brannte es in der Tiefgarage. Das gesamte Gebäude wurde evakuiert, 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.