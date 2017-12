Verdeckte PR im SWR? Demenz-Doku des ARD-Senders verbreitet falsche Fakten und Heilversprechen der Industrie

Von Cornelia Stolze

Keine Frage. Mit der Wahl des Themas hatte der Sender ins Schwarze getroffen. Denn Demenz ist das Schreckensbild unserer Zeit. Fast jeder hat inzwischen Angst davor, selbst einmal daran zu erkranken. Je älter, desto mehr. Gleichzeitig herrscht große Verwirrung, wenn es um Konkretes geht. Was genau ist eigentlich Alzheimer? Was ist Demenz? Wie viel Schusseligkeit ist noch normal? Wann ist sie krankhaft? Wie kommt es zu der merkwürdigen Veränderung und geistigen Umnachtung zahlreicher älterer Menschen? Welchen Informationen in Zeitungen und im Internet kann man trauen? Und vor allem: Was kann ich verdammt nochmal tun, um meine Liebsten und mich davor zu schützen?

Genau hier hätte der SWR ein Glanzlicht setzen und fundierte Aufklärung leisten können. So, wie es dem Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Senders entspricht. So, wie es der Zuschauer von einem gebührenfinanzierten Sender erwarten darf und wie es in einem Beitrag mit 45 Minuten Länge sehr gut möglich ist.

Doch der Film enthält falsche Fakten und zeichnet ein völlig verzerrtes Bild von Demenz. Schlechte Recherche und irreführende Informationen wären schlimm genug, wenn es um eine Sendung über Autos, Fußball oder Banken geht. Ein Beitrag mit irreführenden Informationen über ein medizinisches Thema aber berührt das kostbarste Gut: der Gesundheit hunderttausender Menschen.

Ganz offensichtlich ist Lothar Zimmermann, dem Autor des Beitrags, nicht bewusst, dass er mit seinem Bericht nicht die Interessen der Zuschauer und Bürger, sondern die bestimmter Mediziner und Forscher vertritt, die eng mit der Arzneimittelindustrie verstrickt sind. Mit wissenschaftlich fragwürdigen Tests versuchen sie derzeit gemeinsam, Präparate gegen Demenz auf den Markt zu bringen. Dass sie damit gutgläubige Freiwillige täuschen, weil sie Hunderte von Menschen ins Blaue hinein behandeln, verrät der Beitrag des SWR nicht.

Vielmehr treibt Zimmermann das Vorhaben mit falschen Fakten voran. In seinem Beitrag gibt er zum Beispiel vor, dass man Demenz schon bei den ersten Anzeichen von Vergesslichkeit „mit einem Test, der nur zehn Minuten dauert“, feststellen kann. Ein weit verbreiteter Irrglaube, der jedes Jahr zu vorschnellen Demenz-Diagnosen führt. Fakt nämlich ist, dass selbst hinter massiver Verwirrtheit, Vergesslichkeit und Halluzinationen oft eine behebbare Störung des Körpers wie etwa Natriummangel oder Medikamentennebenwirkungen steckt. Und es gibt kein Verfahren, mit dem sich ein solcher Zustand anhand der Symptome von einer Demenz unterscheiden lässt. In der Tat lässt sich Demenz bis heute nicht direkt, sondern nur indirekt durch den Ausschluss anderer Krankheiten feststellen, die als Auslöser infrage kommen.

Das alles lässt Zimmermann unerwähnt. Stattdessen gaukelt er dem Zuschauer falsche Gewissheit über die Ursachen geistiger Umnachtung vor. „Eines weiß man bereits genau“, teilt er dem Zuschauer mit, „es gibt ein giftiges Eiweiß, das Amyloid heißt und Demenz verursacht“. Auch diese Theorie kursiert immer wieder durch die Gazetten der Welt. Doch einen wissenschaftlichen Beleg dafür gibt es nicht. Im Gegenteil. Zahlreiche Befunde sprechen längst gegen sie. Das hätte Zimmermann bei sorgfältiger Recherche in der einschlägigen Literatur problemlos erfahren. In der sogenannten S3-Leitlinie Demenzen zum Beispiel, die als Handlungsanleitung für alle Ärzte auf diesem Gebiet gilt, steht: „Die Alzheimer-Krankheit ist eine Krankheit mit unbekannter Ätiologie“, wobei Ätiologie das medizinische Synonym für Ursache ist.

Fakt ist aber, dass mehrere Pharmakonzerne seit Jahren Milliarden von Euro in die Entwicklung von Medikamenten investieren, die auf der Amyloid-Theorie basieren. Mehrere solcher Wirkstoffe wurden inzwischen in aufwändigen Studien an Menschen getestet. Doch alle erwiesen sich bisher als Flop. Tatsächlich sind in vergangenen 20 Jahren klinische Versuche mit mehr als 120 Wirkstoffen gegen Alzheimer gescheitert. Immer mehr Forscher gestehen daher inzwischen ein, dass man mit der Amyloid-Theorie wohl auf dem Holzweg ist.

Doch die Hersteller stehen vor einem Dilemma. Entweder, sie schreiben ihre Milliarden-Investitionen ab. Oder aber, sie versuchen sie zu retten und irgendwann doch noch Gewinne einfahren zu können. Das Problem ist nur: Sie müssen einen Weg finden, wie man die Präparate irgendwie doch an den Patienten und auf den Markt bringen kann.

Das geht zum Beispiel so: Man behauptet in der Öffentlichkeit, dass das Ziel der Therapie und die Medikamente durchaus richtig sind. Man behauptet weiter, dass man die Mittel in den bisherigen Tests einfach nur viel zu spät eingesetzt habe. Dazu verbreitet man die Nachricht, dass die Alzheimer-Krankheit schon 20 oder 30 Jahre vor Ausbruch der ersten Symptome beginnt und später, wenn die ersten Beschwerden auftauchen, schon zu viel Schaden entstanden ist. Um wirklich helfen zu können, verkündet man weiter, müsse man das Gehirn folglich schon behandeln, bevor die ersten Symptome einer Demenz aufgetreten. Sprich: Jeder, der sich für gefährdet hält oder für gefährdet erklärt wird, soll bereits in jungen Jahren und als Gesunder von den Segnungen der Industrie profitieren. Genau diese Strategie verfolgen nach Auffassung von Kritikern die führenden Arzneimittelhersteller auf diesem Gebiet, insbesondere Eli Lilly, Avid Pharmaceuticals und Roche.

Dass diese Strategie für die allermeisten Demenzkranken nicht passt, erwähnen sie freilich nicht. Tatsächlich geht die Mehrzahl aller Fälle von Demenz nicht auf ein rätselhaftes „giftiges Eiweiß“, sondern auf massive Schädigungen des Gehirns wie etwa durch wiederholte Schlaganfälle, Hirnverletzungen oder exzessiven Alkoholmissbrauch zurück.

Auch darüber verliert Zimmermann in seinem Beitrag kein Wort. Stattdessen vermittelt er dem Zuschauer den Eindruck, dass man Demenz heute bereits im Voraus erkennen kann. So zeigt er in seinem Film einen Mann, der angeblich in einem frühen Stadium der Krankheit ist. In der Tat weist dieser Mann eine neurologische Störung auf, die sich durch Probleme mit der visuellen Wahrnehmung zeigt. Doch wer die international gültige Definition und die strengen klinischen Kriterien für die Diagnose einer Demenz kennt, stellt fest, dass dieser Patient zwar krank und kognitiv eingeschränkt, aber geistig ziemlich klar und nicht demenzkrank ist.

All diese Fehler, so scheint es, sind dem Autor des Beitrags nicht bewusst. Offenbar ahnt er auch nicht, dass einige Forscher und Pharmafirmen auf genau diese Falschinformationen durch Journalisten angewiesen sind. Denn um neue Wirkstoffe testen und so ihre Karriere oder ihr Geschäft voranzubringen, benötigen sie Hunderte von freiwilligen Probanden. Menschen also, die bereit sind, sich monate- oder gar jahrelang Wirkstoffe verabreichen zu lassen, obwohl sie nicht krank sind und obwohl sich diese Mittel in allen bisherigen Studien als nutzlos erwiesen haben. Und nur durch die Massenmedien erreicht man genug Personen, um ausreichend Freiwillige zu finden. Anreiz dafür gibt Zimmermann, indem er mitteilt, dass es das ersehnte Mittel gegen Demenz „bereits als Tablette gibt“ und zum Abschluss des Beitrags einen Experten sagen lässt, dass „sehr wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren“ ein wirksames Medikament gegen geistige Umnachtung zur Verfügung steht.

Unklar ist, ob Zimmermanns Irreführung allein auf mangelnder Recherche basiert. Fest steht nur: In dem gesamten 45-minütigen Beitrag kommt kein einziger unabhängiger Experten zu Wort. Alle Mediziner und Forscher, die Zimmermann interviewt und um die Vermittlung von Patienten gebeten hat, weisen enge Verbindungen zur Pharmaindustrie und damit massive Interessenkonflikte auf. Der Biochemiker Christian Haass zum Beispiel erhält Geld von der Firma Roche und verfügt über zahlreichen Patente auf dem Gebiet. Der Neurologe Johannes Levin ist beteiligt an einem großen Forschungsprojekt namens DIAN, dessen Finanziers die Pharmakonzerne Eli Lilly, Hoffmann-La Roche und Avid Radiopharmaceuticals sind. Ebenso testet der von Zimmermann interviewte Mediziner Timo Grimmer Wirkstoffe im Auftrag von Eli Lilly und Roche. Der Böblinger Neurologe Felix Bischoff, der im Beitrag zu sehen ist, testet ebenfalls Medikamente gegen Demenz und wirbt im Internet, auf Infoabenden und über die lokale Presse um Freiwillige, die bereit sind, Versuchskaninchen zu spielen, obwohl sie im Kopf gesund sind und frei von jeglichen Demenz-Anzeichen sind. Sie alle hoffen, dass es ihnen mit Hilfe einer ausreichenden Zahl von Probanden gelingt, die von ihnen entwickelten Wirkstoffe so bald wie möglich auf den Markt zu bringen.

Der SWR teilte auf MEEDIA-Anfrage mit, es sei „nicht Ziel des Films gewesen, die Krankheit in all ihren Facetten darzustellen“. Und weiter: „Das Thema wurde intensiv recherchiert und die Protagonisten und Ärzte sorgfältig ausgewählt.“ Man habe dabei das in den Vordergrund gerückt, was „von der Mehrheit der Wissenschaftler und Ärzte vertreten wird“. Ob deren Behauptungen den Fakten entsprechen und wissenschaftlich haltbar sind, hat offenbar keine Rolle gespielt oder wurde nicht überprüft. Wenn es danach geht, könnten Journalisten auch führenden Politikern, katholischen Priestern, Fussball-Funktionären und Automobilherstellern blind vertrauen.

Über die Autorin: Cornelia Stolze ist Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Sie hat zwei Sachbücher zum Thema Demenz veröffentlicht und schreibt u.a. für Die Zeit, den stern und die WirtschaftsWoche.