Paradise Papers: “Tagesschau” beleuchtet Geschäfte von „Automatenkönig” Gauselmann, unterschlägt aber den Werbe-Auftritt von Jan Hofer

Die Paradise Papers sind der Scoop der Stunde. Neben der Süddeutschen Zeitung gehören auch die Recherchepartner von NDR und WDR zu den Machern der Story. Allerdings glänzte der Norddeutsche Rundfunk nicht gerade in Sachen Transparenz. So unterschlagen die Hamburger - scheinbar ohne Not - in einem Paradise-Papers-Stück über Paul Gauselmann den Moderations-Auftritt von Jan Hofer, Chefsprecher der “Tagesschau”, auf der 60. Firmenfeier des “deutschen Automatenkönigs”.

Unter der Überschrift “Der Offshore-Automatenkönig” berichten die NDR-Autoren Philipp Eckstein und Jan Lukas Strozyk, wie Gauselmann im Online-Glücksspielmarkt mitmischen würde. Das habe sich bei der Auswertung der Paradise Papers gezeigt.

Zum Einstieg ihres Stückes erzählen die Journalisten von der Feier des 60. Geburtstag des Unternehmers. Sie bezeichnen diese als “gigantisch”: “12.000 Menschen sollen ins beschauliche Espelkamp in Westfalen gekommen sein. Es gab ein Riesenrad, Fußballer Lukas Podolski sprach ein Grußwort und der ehemalige Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, Garrelt Duin (SPD), lobte den Unternehmer in der Festrede als ‚Teil der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik‘.”

Ein typischer Einstieg, um erst einmal Atmosphäre aufzubauen. Ein Detail ließen die Autoren aber weg. Moderiert wurde die Sause von Jan Hofer, Chefsprecher der “Tagesschau”, die ebenfalls auf dem Gelände des NDR in Hamburg Lokstedt beheimatet ist, auf dessen Webseite der Text erschienen ist und die auch in ihrer Hauptausgabe am Sonntag umfassend über die Paradise Papers berichtete.

Aufgefallen ist die Sache dem Investigativ-Team der Bild, das einen entsprechenden Hinweis auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte. Inklusive eines Verweises auf einen Bericht der Neue Westfälischen, die über den Hofer-Auftritt berichtete. Dort hieß es unter anderem: „Jan Hofer, der den Abend souverän moderierte, verkündete anschließend: ‚Paul Gauselmann will es heute richtig krachen lassen.’”

Dass Sprecher der “Tagesschau” eine Vielzahl von Events und Veranstaltungen moderieren, ist normal. Tatsächlich sind die Sprecher nicht fest angestellt. Die Honorare, die ARD-Aktuell den Sprecherinnen und Sprechern zahlt, gelten als nicht allzu üppig. So rechnete das Hamburger Abendblatt einmal aus, dass sich die Honorare bei der „Tagesschau“ Zahl, Dauer und Art der Einsätze richte. “So wird die Sprechertätigkeit in der 20-Uhr-„Tagesschau“ mit 238,01 Euro honoriert; für eine Kurzausgabe (bis vier Minuten) sind es laut ARD 142,62 Euro.”

Das Versprechen, über Event-Einsätze die Einnahmen kräftig zu steigern, gehört fast schon zur Job-Beschreibung. Als Regel gibt Kai Gniffke, Erster Chefredakteur ARD-Aktuell, vor: „Grundsätzlich kann man freien Mitarbeitern aus arbeitsrechtlichen Gründen weitere Betätigungen nicht untersagen. Wir raten unseren freien Mitarbeitern, keine Engagements anzunehmen, die ihre Unabhängigkeit infrage stellen. Nach den Regelungen des NDR dürfen die Sprecher der ,Tagesschau‘ keine kommerzielle Werbung machen wie zum Beispiel Werbespots oder Printkampagnen.“

Trotzdem gibt es gerade wegen der Nebentätigkeiten auch immer wieder Ärger und schlechte Presse. An dieser Stelle sei nur an den McDonalds-Auftritt von Judith Rakers erinnert.

Im Fall der Gauselmann-Berichterstattung sind die Regeln zu den Nebentätigkeiten tatsächlich fast nebensächlich, denn um diese geht es nicht. Es geht um die fehlende Transparenz der “Tagesschau” in dieser Sache. Ohne Not verheimlichten die Autoren den Hofer-Auftritt und nahmen der eigenen Berichterstattung im Fall Gauselmann so etwas von ihrer Autorität. Das sieht mittlerweile auch der NDR so. So kommentierte ein Sprecher auf MEEDIA-Anfrage: “Auch wenn es mit der eigentlichen Geschichte nichts zu tun hat, wäre im Bericht von tagesschau.de ein Hinweis auf die Moderation der Feier durch Jan Hofer besser gewesen. Jan Hofer ist wie alle Sprecherinnen und Sprecher freier Mitarbeiter bei ARD-aktuell und benötigt keine Genehmigung.”