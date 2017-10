Neue Show „Start up!“ – 2018 buhlen Gründer bei Sat.1 um die Gunst von Investor Carsten Maschmeyer

Die Startup-Show "Die Höhle der Löwen" bei Vox eilt in der aktuellen Staffel von Zuschauer-Rekord zu Zuschauer-Rekord. Kommendes Jahr bekommt das Erfolgs-Format Konkurrenz von einem Mit-Löwen. "Höhle der Löwen"-Investor Carsten Maschmeyer präsentiert im Frühjahr 2018 eine eigene Startup-Show bei Sat.1 mit dem Namen "Start Up! Wer wird Deutschland bester Gründer?" Das Konzept, das nun vorgestellt wurde, erinnert freilich eher an ein Casting-Format.