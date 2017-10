Wegen Missbrauchsvorwürfen: Amazon-Studios-Chef Roy Price zurückgetreten

Von

Vor Kollegen auf einer Party habe er außerdem laut „Analsex“ in ihr Ohr gesagt. Am 12. Oktober war der 50-Jährige bereits suspendiert worden.

Das zum Onlineriesen Amazon gehörende Filmstudio arbeitete eng mit Hollywood-Mogul Harvey Weinstein zusammen. Die US-Schauspielerin Rose McGowan (44, „Death Proof – Todsicher“) hatte auch Amazon-Chef Jeff Bezos öffentlich angegriffen: Sie habe Price „wieder und wieder“ gesagt, dass „HW“ sie vergewaltigt habe, ohne dass dieser reagiert habe.

1) @jeffbezos I told the head of your studio that HW raped me. Over & over I said it. He said it hadn’t been proven. I said I was the proof.

— rose mcgowan (@rosemcgowan) 12. Oktober 2017