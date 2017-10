trending: Kinder-Schokolade als Eis, der Air-Berlin-Abschied, ein muslimischer Feiertag, Bausa und John McCain

#trending // Worldwide

In den USA sorgt John McCain erneut für Schlagzeilen. Der republikanische Senator von Arizona, der sich schon des Öfteren als Gegenspieler von Donald Trump positioniert hatte, bekam die Liberty Medal und hielt dabei eine Rede mit deutlichen Sätzen in Trumps Richtung: „Die Welt zu fürchten, die wir aufgebaut und ein Dreivierteljahrhundert lang geführt haben, die Ideale aufzugeben, die wir in der ganzen Welt verbreitet haben, die Verpflichtungen einer internationalen Führungsrolle und unsere Pflicht, die letzte beste Hoffnung der Erde zu sein, abzulehnen um eines halbgaren nachgemachten Nationalismus willen, den manche Leute aufkochen, die lieber Sündenböcke benennen als Probleme zu lösen, ist so unpatriotisch wie die Anhänglichkeit an jedes andere müde Dogma der Vergangenheit, das die Amerikaner auf den Aschehaufen der Geschichte warfen.“ (Übersetzung: F.A.Z.)

ABC News sammelte mit einem entsprechenden Artikel und dem Video von der Rede 88.000 Interaktionen bei Facebook und Twitter ein und sorgte damit für den erfolgreichsten englischsprachigen Artikel des Tages. Auch McCains Tweet mit dem entsprechenden Zitat war sehr erfolgreich. Der angegriffene Trump äußerte sich später in einem Radio-Interviewauf gewohnte Art und Weise zu McCains Äußerungen: „I’m being very, very nice but at some point I fight back and it won’t be pretty.“