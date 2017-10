„Tagesschau“ überflüssig, Kanzlerduell und Hollywood-Filme ins ZDF: CDU-Minister aus Sachsen-Anhalt fordert radikalen ARD-Umbau

Die nächste Attacke der Politik auf die Öffentlich-Rechtlichen: Als Medienpolitiker trat Rainer Robra bundesweit bislang nicht sonderlich in Erscheinung. Oder kennen Sie den für Medien zuständigen Landesminister aus Sachsen-Anhalt? Das dürfte sich nun ändern. In der Mitteldeutschen Zeitung fordert der CDU-Politiker einen radikalen Umbau der ARD. Das Erste soll sich um Regionales kümmern. Die "Tagesschau" wäre "in dieser Form überflüssig". Um das Kanzler-Duell oder Hollywood-Filme soll sich das ZDF kümmern.