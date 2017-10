Sexuelle Belästigung und Gewalt gegen Frauen: Hunderttausende berichten mit dem Hashtag #MeToo über Angriffe

Die US-Schauspielerin Alyssa Milano stellte bei Twitter eine einzige Frage – und bekam mehrere Hunderttausend Antworten. Mit Bezug auf den Skandal um den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein forderte sie Frauen dazu auf, "Me too" ("Ich auch") in ihren Status zu schreiben, wenn auch sie schon mal Opfer von sexueller Gewalt waren. Was folgte, war ein weltweites kollektives Händeheben unter dem Hashtag #MeToo.

Von

„Wenn alle Frauen, die bereits sexuell belästigt oder angegriffen worden sind, ‚Me too‘ in ihren Status posten, schaffen wir es vielleicht, den Menschen ein Gefühl für die Größe des Problems zu vermitteln“, heißt es in einem Tweet der Schauspielerin Alyssa Milano.

Innerhalb kürzester Zeit antworteten allein auf diesen Tweet über 50.000 Frauen und berichteten von ihren eigenen Erfahrungen. „Beim ersten Mal von den Jungs des Basketball-Teams auf der Junior High, während ich darauf wartete, dass meine Mutter mich abholt“, schreibt beispielsweise eine Twitter-Nutzerin. Eine andere berichtet: „Er bekam eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren.“ Weitere Frauen, darunter die Schauspielerinnen Kirstin Davis und Emmy Rossum sowie die Sängerin Lily Allen, schrieben nichts weiter als die zwei Worte „Me too.“

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15. Oktober 2017

In den letzten Tagen wurde Harvey Weinstein zur Symbolfigur des Machtmissbrauchs in Hollywood und für eine Kultur des Schweigens, in der sich zahlreiche Frauen nicht sicher genug fühlten, laut über die sexuellen Übergriffe zu sprechen. Das Verhalten des Filmmoguls war viele Jahre lang ein großes, offenes Geheimnis. Tatsächlich scheinen sexuelle Belästigung und Unterdrückung in Hollywood seit Jahren zur Tagesordnung zu gehören „Dieser Mann steht nur an der Spitze des Eisbergs“, sagt beispielsweise Schauspielerin Emma Thompson in einem Video der BBC. Sie beschreibt die Industrie als ein „System aus Belästigung, Erniedrigung und Mobbing“. Weinstein sei definitiv kein Einzelfall, so die Schauspielerin.

Und auch in der deutschen Filmbranche sei Sexismus an der Tagesordnung, berichtete die Filmregisseurin Isabell Šuba. „Viele Produzenten oder Regisseure denken, dass die Darsteller während eines Drehs ihnen gehören. Da wird eigentlich immer gebaggert, angefasst, wie zufällig der Po gestreift. Darunter leiden übrigens Männer ebenso wie Frauen“, sagt sie im Gespräch mit der Rheinpfalz am Sonntag. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller („Toni Erdmann“) prangerte bereits 2016 sexuelle Belästigungen in ihrer Branche an. „Am Theater passiert das leider häufig. Da muss man sofort laut darauf aufmerksam machen, richtig auf den Tisch hauen“, sagte sie damals im Gespräch mit der der Zeitschrift Grazia.

Die rasante Verbreitung des Hashtags #MeToo vermittelt einen Eindruck dieses kaum greifbaren Ausmaßes und zeigt, wie selbstverständlich sexuelle Übergriffe noch zum Alltag dazugehören. Auch in Deutschland melden sich unzählige zahlreiche Frauen zu Wort.

#meToo – in Bars, auf Rolltreppen, in Bussen und ubahnen, auf privaten Partys, im Vorbeigehen. Und immer ein Gefühl der Ohnmacht. — Hoeldumstihendur (@Hoeldumstihend_) 16. Oktober 2017

Weil die Ansage sich mal wieder explizit an Frauen richtete, aber ich mich davon nicht abhalten lasse: #metoo. — Wortvogel (@Wortvogel) 16. Oktober 2017

Sonst nicht auf den Mund gefallen, war ich jedoch so in Schockstarte dass ich stumm blieb, panisch guckte und dann schnell weglief #metoo — ☆TelefonZeL_N☆ (@EL_N) 16. Oktober 2017 Anzeige

Zu #MeToo: ich stell mal die These auf, dass es keine Frau gibt, die noch nie sexuell belästigt worden ist. — Birgit Riegler (@Birgit_Riegler) 16. Oktober 2017

Wie oft mir das passiert ist, kann ich gar nicht sagen. Als junger Frau ständig. Die schlimmsten Situationen haben sich eingebrannt. #metoo — Christine Finke (@Mama_arbeitet) 17. Oktober 2017

Kraft und Mut an alle Opfer sexueller Gewalt. Es geht nicht um Männer oder Frauen. Es geht darum, dass mein Körper nur mir gehört. #MeToo — norman (@deinTherapeut) 16. Oktober 2017

Einmal alleine auf der Toilette bei einer öffentlichen Party bedrängt werden hat mir gereicht, um das für das Leben zu vermeiden. #metoo — Kartoffelpunk 👻 (@Sternenrot) 16. Oktober 2017

Hashtags mögen neu sein, Erlebtes nicht. Sexuelle Belästigung ist nichts, das nur über die Aktualität eines Schlagwortes existiert. #metoo — Nhi Le (@nhile_de) 16. Oktober 2017