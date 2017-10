Cover-Check: stern fällt mit „So bekommen Sie mehr Gehalt“-Titel auf neuen Kiosk-Minusrekord

Neues Einzelhandels-Tief für den stern: Mit seiner Ausgabe 38/2017 fand das Magazin in Supermärkten, Kiosken, Tankstellen & Co. nur 151.951 Abnehmer - so wenige wie nie zuvor. Auch der Focus lief in der Woche 38 erneut schwach. Der Spiegel landete hingegen in etwa auf seinem aktuellen Normalniveau.