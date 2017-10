trending: die Wahlen in Österreich und Niedersachsen, Hertha BSC takes a knee, Hans-Ulrich Rülke, Asterix und Courtney Love

#trending // Worldwide

Der Weinstein-Skandal ging in den USA auch am Wochenende weiter. Den neuesten Aspekt hat das Promi-Magazin TMZ ausgegraben: ein Video von Courtney Love. Die Sängerin, Schauspielerin und Witwe von Kurt Cobain sagte einer Reporterin im Jahr 2005 auf die Frage, was sie jungen Schauspielerinnen raten würde, die nach Hollywood gehen wollen: „If Harvey Weinstein invites you to a private party in the four seasons… Don’t go.“ Schon vor 12 Jahren hatte Love also die Öffentlichkeit unmissverständlich vor Weinstein gewarnt. Doch offenbar hörte ihr niemand zu. Love selbst postete auf Facebook: „Wish I kept repeating this„. Asia Argento, eins der mutmaßlichen Opfer von Weinstein twitterte: „The great, brave @ Courtney warned the world in 2005, NOBODY listened„. Bei Reddit holte das Video die meisten Interaktionen aller Beiträge seit dem vergangenen Mittwoch.