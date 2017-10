Kellywise statt Pennywise: Saturday Night Live macht Trump-Beraterin Kellyanne Conway zum „Es“-Horrorclown

Dies ist der nächste Hieb der "Saturday Night Live" -Comedians in Richtung Donald Trump: In der US-Kult-Comedyshow machten sie jüngst Trumps Beraterin Kellyanne Conway zum Horrorclown Pennywise aus der Stephen-King-Verfilmung "Es". Conway stellt sich in dem Spot einem CNN-Reporter als "Kellywise, der tanzende Clown" vor und will ihn dazu bringen, sie in seine Sendung einzuladen