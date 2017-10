Karriere-Netzwerk boomt: Xing meldet 13 Millionen Mitglieder

Das Wachstum bei Xing hält unvermittelt an. Im Frühjahr erst vermeldeten die Hamburger, dass man zwölf Millionen Mitglieder aus dem deutschsprachigen Raum habe. Jetzt folgt die nächste Jubelmeldung: Die Marke von 13 Millionen wurde geknackt.

Wie viele dieser Nutzer allerdings auch zahlende Kunden, mit einem Premium-Account sind, ist nicht ganz klar. Bei der jüngsten Bilanz-Meldung verriet der Konzern, dass man Ende Juni mehr als 970.000 zahlende Mitglieder habe. Da lag die Gesamtzahl der Mitglieder noch bei rund 12,5 Millionen.

Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Gewinn von 13,1 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 19 Prozent.

Nach Einschätzung von Xing zeige das ungebremst Mitgliederwachstum, dass in Zeiten von Digitalisierung und Fachkräftemangel eine Profil in einem Karrierenetzwerk in neuen Arbeitswelt einfach dazugehöre.