Heynckes-Effekt und Sommerwetter: Sky holt am Samstag Saisonrekord, fällt am Sonntag aber auf neues Tief

Licht und Schatten für die Bundesliga-Übertragungen bei Sky. Am Samstagnachmittag sahen - zum Teil wohl auch wegen Jupp Heynckes' Trainer-Comeback - 1,61 Mio. Fans zu, so viele wie nie in der bisherigen Saison. Auch das Spitzenspiel zwischen Dortmund und Leipzig war um 18.30 Uhr ein großer Erfolg. Am Sonntag ging es bei schönstem Wetter in ganz Deutschland hingegen auf die bisher schwächsten Zahlen der Saison zurück.