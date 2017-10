Samsung fährt im dritten Quartal den Rekordgewinn von 12,8 Milliarden Dollar ein – dann tritt der CEO zurück

Eines des beeindruckendsten Comebacks des Börsenjahres 2017 geht in die nächste Runde. Samsung hat auch für das abgelaufene dritte Quartal einen besser als erwarteten Konzerngewinn in Aussicht gestellt. Tatsächlich entwickeln sich die Geschäfte des weltgrößen Smartphone-Herstellers so gut wie nie: Im Bilanzzeitraum von Juli bis September dürfte Samsung den Rekordgewinn von 12,8 Milliarden Dollar einfahren. Treiber des Gewinns bleibt die Chipsparte. Doch ausgerechnet jetzt kündigte CEO Kwon Oh-Hyun den Rückzug an.