„Bozen-Krimi“ siegt mit neuem Zuschauerrekord, „Pubertier“-Serie endet auf neuem Tief

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Donnerstag wissen müssen:

1. „Bozen-Krimi“ holt neue Rekord-Quoten

6,45 Mio. Menschen sahen also den bisher fünften „Bozen-Krimi“, der Marktanteil lag bei 22,1%. Beides sind neue Rekorde für die Reihe. Zuvor hatte keine der Folgen mehr als 6 Mio. Zuschauer erreicht, die Marktanteile lagen maximal bei 19,2%. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 820.000 Sehern und 9,0% zwar für ARD-Verhältnisse auch gut, sensationell sehen die Zahlen hier aber nicht aus. Immerhin wurde der Marktanteilsrekord der Reihe damit eingestellt, der Zuschauerrekord von 1,08 Mio. aus dem Februar 2016 bleibt hingegen bestehen.

2. „Pubertier“-Serie endet im ZDF miserabel

Nur ein Drittel des ARD-Publikums erreichte in der Prime Time das ZDF. 2,01 Mio. und 2,12 Mio. Menschen interessierten sich noch für die beiden letzten Folgen von „Das Pubertier – Die Serie“ – neue Tiefstwerte. Die Marktanteile lagen nur noch bei 6,8% und 7,3%, auch das sind neue Minusrekorde für die sechs Folgen der ersten und nun wohl einzigen Staffel. „Das Pubertier“ verlor damit um 20.15 Uhr nicht nur gegen Das Erste, sondern auch gegen RTLs „Alarm für Cobra 11“ (2,80 Mio. / 9,5%) und knapp auch gegen „Criminal Minds“ von Sat.1 (2,03 Mio. / 6,9%). Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte „Das Pubertier“ um 20.15 Uhr mit 5,5% ebenfalls einen Minusrekord, um 21 Uhr mit 7,3% einen etwas besseren Wert.

3. RTL gewinnt mit „GZSZ“ und „Cobra 11“ bei 14-49, schwächelt aber mit „Bad Cop“

In der jungen Zielgruppe gingen die beiden ersten Plätze am Donnerstag an RTL. „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sahen 1,56 Mio. 14- bis 49-Jährige (20,0%), „Alarm für Cobra 11“ danach 1,42 Mio. (15,7%). Außer diesem Duo schaffte am gesamten Tag nur noch die 20.Uhr-„Tagesschau“ des Ersten den Sprung über die Mio.-Marke – auf 1,14 Mio. und 13,8%. RTL hingegen fiel um 21.15 Uhr mit der noch recht neuen Serie „Bad Cop“ auf 890.000 junge Zuschauer und 9,9%. Erstmals gab es also einen Marktanteil von unter 10%.

