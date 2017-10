trending: Lionel Messi, Mohamad Salah, Christian Kern, Netflix und Eminem

#trending // Worldwide Während US-Präsident Trump am Mittwoch wieder die Medien angriff, sorgte ein Trump-Kritiker in den sozialen Netzwerken für noch mehr Aufsehen: Eminem. In einem Video, das bei den Hip-Hop-Awards des TV-Senders BET ausgestrahlt wurde, kritisierte der Rapper den Präsidenten mit drastischen Worten via Freestyle: „But we better give Obama props / ‚Cause what we got in office now’s a kamikaze / That’ll probably cause a nuclear holocaust“. Und weiter: „Trump, when it comes to giving a shit, you’re stingy as I am / Except when it comes to having the balls to go against me, you hide ‚em / ‚Cause you don’t got the fucking nuts like an empty asylum“. Viereinhalb Minuten geht das so und endet mit den Sätzen: „The rest of America stand up / We love our military, and we love our country / But we fucking hate Trump“. Allein auf den offiziellen Facebook– und YouTube-Accounts von BET erreichte das Eminem.-Video jeweils 10 Millionen Views. Hinzu kamen für beide Posts insgesamt weit über 1 Million Likes, Shares & Co.