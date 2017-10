Donald Trump twittert erneut gegen „Fake News-Medien“ – und stellt Sendelizenz von NBC infrage

Von

Ist Ivana Trump schuld? Die erste Ex-Frau des US-Präsidenten erklärte am vergangenen Wochenende im CBS News Format 60 Minutes, sie unterstützte die exzessive Twitterei ihres ehemaligen Ehemanns. Mehr noch: Trump rufe sie sogar einmal in der Woche an, um sie nach Rat zu fragen.

Ivana Trump says she doesn’t disagree with Pres. Trump when it comes to tweeting: „He can tell it in his own word.“ https://t.co/joPCUBn31V pic.twitter.com/raZIKVU4f0 — ABC News (@ABC) October 9, 2017

Ob Donald Trump mit seinen neusten Tweets gut beraten war, bleibt abzuwarten – fest steht, dass der 45. US-Präsident in den letzten 12 Stunden gleich dreimal auf Twitter neue Attacken gegen die US-Medien formuliert hat, die in der Schärfte eine neue Eskalation im schwer belasteten Verhältnis zu freien Presse bedeuten.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a „tenfold“ increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017

„Fake-NBC News hat eine Story erfunden, nach der ich das US-Atomwaffenarsenal um den Faktor zehn erhöhen wollte. Totale Erfindung, ausgedacht, um zu erniedrigen. NBC = CNN!“ twitterte Trump. Einmal in Rage, zog Trump Minuten später im nächsten Tweet gegen den 1926 gegründeten US-Traditionsfernsehsender vom Leder:

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017

„Angesichts der ganzen Falschnachrichten, die von NBC und den Fernsehgesellschaften kommen, ist es ab wann eigentlich angebracht, ihre Lizenzen in Frage zu stellen? Schlecht für das Land!“ twitterte Trump. Wer dachte, dass es sich dabei um eine Effekthascherei in 140 Zeichen handelte, wurde zehn Stunden später eines Besseren belehrt, als Trump in noch schärferer Rhetorik mit einem weiteren Tweet nochmals nachlegte:

Network news has become so partisan, distorted and fake that licenses must be challenged and, if appropriate, revoked. Not fair to public! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2017

„Fernsehnachrichten sind so parteiisch, verdreht und falsch geworden, dass die die Sender-Lizenzen überprüft und, wenn angemessen, annulliert werden müssen. Nicht fair für die Öffentlichkeit!“ twitterte Trump. Die Aktien von Fernsehbetreibern wie CBS, Viacom, 21st Century Fox, Disney und NBC-Mutter Comcast gaben daraufhin an einem freundlichen Handelstag an der Wall Street allesamt nach.

Stunden zuvor hatte Donald Trump aus seiner Geringschätzung gegenüber den US-Medien beim Zusammentreffen mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau keinen Hehl gemacht: „Es ist offen gesagt ekelhaft, dass die Presse in der Lage ist, zu schreiben, was immer sie will“, erklärte Trump vor Pressevertretern.

Entsprechend scharf fielen die Reaktionen in den sozialen Medien aus:

The NBC threat is a reminder that if Trump were competent and powerful enough to be an authoritarian, he would be one. — Ezra Klein (@ezraklein) October 11, 2017

Russia attacked the US and Putin’s propaganda channel Russia Today still broadcasts in the US. But Trump threatens NBC for criticizing him. https://t.co/JZGax7DbnR — Garry Kasparov (@Kasparov63) October 11, 2017

Donald Trump saying that NBC and CNN are fake and then being interviewed by a man who harassed Seth Rich’s family is a touch ridiculous. — Tony Posnanski (@tonyposnanski) October 11, 2017