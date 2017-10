Die Frage, warum die AfD in Medien „immer so gut wegkommt“, verbietet sich für Redaktionen

Die Debatte, ob Medien eine Mitsculd oder Mitverantwortung haben, dass die AfD bei den vergangenen Bundestagswahlen so stark abgeschnitten hat, dauert an. In einem Gast-Kommentar erinnert Hasso Mansfeld an die ureigentlichen Aufgaben von Journalismus im Allgemeinen um dem öffentlichen Rundfunk im Besonderen. Versuche, die AfD, aus dem öffentlichen Rundfunk fernzuhalten, seien sogar verfassungswidrig.

Von Hasso Mansfeld

Der Öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) steht in der Kritik. Aktuell wird von einer Reihe gewichtiger gesellschaftlicher und politischer Entscheider behauptet, der Erfolg der AfD bei den Bundestagswahlen sei besonders dem Engagement der ÖRR zu verdanken.

In der Elefantenrunde im Anschluss an die Bundestagswahlen warf der Kanzlerkandidat der SPD ebenso wie der Finanzminister Bayerns dem ÖRR vor, die AfD in den Talkshows erst groß gemacht zu haben. Die AfD ihrerseits drohte dem ÖRR mit Klage, denn sie sei in den Talkshows zu kurz zu kommen. Also juristische Mittel, um mehr TV-Präsenz einzufordern.

Nun ist zunächst einmal nüchtern festzustellen, dass die Talkshows im ÖRR ein feinjustiertes Instrumentarium sind, ein Format, mit dem Menschen vor den Bildschirmen mit politischen Inhalten erreicht werden sollen. Nicht weniger verlangt der Bildungsauftrag vom ÖRR: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll danach mit seinen Programmangeboten „zur Information, Bildung, Beratung, Kultur und Unterhaltung einen Beitrag zur Sicherung der Meinungsvielfalt und somit zur öffentlichen Meinungsbildung“ leisten.

Talkshows des ÖRR folgen im Idealfalle dem ureigenen demokratischen Prinzip, dem wichtigsten Merkmal der Demokratie: dem Diskurs. Die Eingeladenen sollen miteinander um Positionen ringen, moderiert hin zu einem ordentlichen Streitgespräch. Die Einordnung bleibt anschließend alleine beim Zuschauer. Hier muss und darf die Moderation keine Transzendenz herstellen. Der Bürger stimmt zu oder lehnt vorgetragene Positionen ab. Mindestens soviel Mündigkeit muss ihm zuzutrauen sein. Ebenso, wie es der redaktionellen Freiheit überlassen bleiben muss, wen sie einladen und welche Themen zu verhandeln sind.

Talkshows erfüllen eine wichtige Aufgabe: den Transport oder besser, die Weiterführung der parlamentarischen Debatten via Fernsehgerät in die Wohnzimmer zur inneren Abstimmung. Und hier endet dann auch der Einfluss der Politik auf den Wähler. Eine Einflussnahme auf Einladungen in Talkshows oder gar die Themenwahl hat strikt zu unterbleiben.

Wer weiter behauptet, es gäbe in der Themenwahl ein krasses Missverhältnis, möchte seine persönliche politische Sicht zum Maßstab erheben. Das allerdings kann nicht Maßstab der freie Presse sein. Der Versuch, politischen Druck auf die Gremien des ÖRR aufzubauen hat zu unterbleiben. Auf dem Höhepunkt der Debatte forderte Sigmar Gabriel vom ÖRR, die AfD gehöre in den Verfassungsschutzbericht und nicht ins Fernsehen. Ein Talkshow-Verbot für eine politische Partei.

Nun verbietet sich für Redaktionen ebenfalls die Frage, warum die AfD „immer so gut wegkommt“, und wie das zu verhindern sei. Das kann nicht Aufgabe der Medien sein. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass die Kritiker selbst den Fokus legen indem sie mit dem Finger zeigen und so erst Öffentlichkeit erzeugen, den Diskurs eröffnen und die Eigendynamik solcher Talkshows in Gang setzen. Die Moderationen und Redaktionen müssen sich darauf beschränken, ausgewogene Redezeiten und ggf. mit probaten Mitteln wie Fakenchecks einer offensichtlichen Verbreitung von Lügen zu begegnen. Mehr nicht.

Halten wir also fest: Die Forderung, Rechtspopulisten kein Forum bieten zu wollen, eröffnet bereits ein Forum samt Debatte um die AfD. Die Weigerung von Politikern wie Malu Dreyer und Winfried Kretschmann, gemeinsam mit der AfD im ÖRR aufzutreten und sich der politischen Diskussion zu stellen, hat das Gegenteil dessen bewirkt, was beabsichtigt war: Kaum ein Ereignis hat die Debatte um die AfD in Talkshows mehr befeuert, als diese Erpressungsversuche.

Der Versuch, die AfD aus dem ÖRR fernzuhalten, läuft zudem der neueren Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes zur Aufgabe des ÖRR zuwider. Das Gericht urteilte 2014: „Der in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG enthaltene Auftrag zur Gewährleistung der Rundfunkfreiheit zielt auf eine Ordnung, die sicherstellt, dass die Vielfalt der bestehenden Meinungen im Rundfunk möglichst breit und vollständig Ausdruck findet.“

Über den Autor:



Hasso Mansfeld arbeitet als selbstständiger Unternehmensberater und Kommunikationsexperte. Für seine Ideen und Kampagnen wurde er unter anderem dreimal mit dem deutschen PR-Preis ausgezeichnet. Hasso Mansfeld schreibt außerdem regelmäßig für das Online-Debattenmagazin diekolumnisten.de. Mansfeld trat 2014 als Kandidat der FDP für die Europawahl an.